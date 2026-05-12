У цей день наші предки вмивалися джерельною водою та лікувалися травами. Про Дні ангела й інші свята 12 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святителя Германа, патріарха Константинопольського

Герман народився в Константинополі у VII столітті. Його дитинство було складним, оскільки батька вбили за наказом чинного на той час імператора. Після цієї трагедії хлопця відправили на службу церковним кліриком. Там він зосередився на вивченні Святого Письма, що згодом дозволило йому стати єпископом міста Кизик, а пізніше – патріархом Константинопольським. Протягом свого служіння Герман відкрито виступав проти іконоборців, захищаючи релігійні традиції. Через таку непохитну позицію він зазнав фізичних знущань і позбувся своєї високої посади. У результаті святому довелося піти в монастир, де він і провів останні роки життя. Герман помер приблизно у 740 році, а його тіло поховали в рідному Константинополі.

Хто святкує День ангела 12 травня?

За новоюліанським календарем, 12 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Герман, Антон, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір і Пилип.

Що ще відзначають?

Щорічно 12 травня світ відзначає Міжнародний день медичної сестри. Це свято для фахівців, чия турбота, витримка та професіоналізм допомагають мільйонам людей швидше одужати. Дату цього дня обрали невипадково. Річ у тім, що саме 12 травня 1820 року народилася Флоренс Найтінгейл – засновниця сучасної медсестринської справи, яка докорінно змінила підхід до догляду за хворими.

Також сьогодні святкують День екологічної освіти та Міжнародний день здоров'я рослин.