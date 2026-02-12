У цей день наші предки виносили старе сміття на двір, щоб привабити добробут і злагоду в дім. Про Дні ангела й інші свята 12 лютого – розповідає Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

День пам'яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського

Він пройшов тернистий шлях від єпископа Севастійського до архієпископа Антіохійського. Його служіння припало на буремні часи боротьби з аріанською єрессю. Через свою позицію та недоброзичливців, які вміло маніпулювали думкою імператорів, Мелетія неодноразово позбавляли кафедри та відправляли у вигнання. Особливо тяжким випробуванням стали часи Юліана Відступника, коли святому довелося переховуватися, рятуючи власне життя. Лише за правління імператора Йовіана справедливість було відновлено, і Мелетій повернувся до своєї пастви. Знаковою подією в його біографії стало висвячення у диякони майбутнього вчителя Церкви – Василія Великого. Відомо, що свій земний шлях святий Мелетій завершив під час Другого Вселенського Собору. Саме там, незадовго до смерті, він виголосив знамениту фразу про природу Бога: "Три іпостасі розуміємо, про єдину ж істоту розмовляємо".

Хто святкує День ангела 12 лютого?

За новоюліанським календарем, 12 лютого Дні ангела святкують люди з іменами: Олексій та Антон.

Що ще відзначають?