У цей день наші предки виносили старе сміття на двір, щоб привабити добробут і злагоду в дім. Про Дні ангела й інші свята 12 лютого – розповідає Православний церковний календар.
День пам'яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського
Він пройшов тернистий шлях від єпископа Севастійського до архієпископа Антіохійського. Його служіння припало на буремні часи боротьби з аріанською єрессю. Через свою позицію та недоброзичливців, які вміло маніпулювали думкою імператорів, Мелетія неодноразово позбавляли кафедри та відправляли у вигнання. Особливо тяжким випробуванням стали часи Юліана Відступника, коли святому довелося переховуватися, рятуючи власне життя. Лише за правління імператора Йовіана справедливість було відновлено, і Мелетій повернувся до своєї пастви. Знаковою подією в його біографії стало висвячення у диякони майбутнього вчителя Церкви – Василія Великого. Відомо, що свій земний шлях святий Мелетій завершив під час Другого Вселенського Собору. Саме там, незадовго до смерті, він виголосив знамениту фразу про природу Бога: "Три іпостасі розуміємо, про єдину ж істоту розмовляємо".
Хто святкує День ангела 12 лютого?
За новоюліанським календарем, 12 лютого Дні ангела святкують люди з іменами: Олексій та Антон.
Що ще відзначають?
- 12 лютого світова наукова спільнота відзначає День Дарвіна. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме цього дня, у 1809 році, народився батько теорії еволюції Чарльз Дарвін. Сьогодні в усьому світі проводитимуть різноманітні тематичні лекції та дискусії.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день шлюбних агентств. Це професійне свято для тих, хто робить все можливе, щоб поєднати долі людей. Для багатьох індивідуальний підхід та допомога експерта залишаються надійнішим способом знайти свою другу половинку, ніж алгоритми мобільних додатків для знайомств.