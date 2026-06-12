У цей день наші предки ловили рибу, з якої потім варили юшку. Про Дні ангела й інші свята на 12 червня – розповідає Православний церковний календар.

Теж цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на червень 2026 року

День пам'яті преподобного Онуфрія Великого

Онуфрій Великий доволі рано зрозумів, що готовий служити Богу протягом усього свого життя. Через це у дорослому віці святий пішов до монастиря у Фіваїді. Саме там він вчився та дізнався багато інформації про подвиги пустельників. Одного разу Онуфрій побачив ангела, і той провів його до пустелі. Так, святий зустрів старця, який навчив його подвигів та духовної боротьби. Відомо, що Онуфрій Великий прожив у повному усамітненні 60 років, а згодом зустрівся з іншим пустельником – преподобним Пафнутієм. Святий розкрив йому усі подробиці свого життя, а перед смертю попросив розповісти про це іншим вірянам заради їхнього порятунку. Після молитви Онуфрій відійшов у вічність.

Хто святкує День ангела 12 червня?

За новоюліанським календарем, 12 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна та Марія.

Що ще відзначають?

Щороку 12 червня відзначають День працівника фондового ринку в Україні. Його встановили у 2008 році відповідним Указом Президента України. У цей день заведено вшановувати діяльність фахівців, які роблять значний внесок у прискорення економічних реформ та створення ринкової економіки країни.

Також сьогодні святкують Міжнародний день дубляжу, Всесвітній день боротьби з дитячою працею та День червоної троянди.