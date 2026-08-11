У цей день наші предки спостерігали за вітром та явищами природи, передбачаючи погоду на майбутню осінь. Розповідаємо більш детально про святого Евпла, Дні ангела й та інші свята 11 серпня.

День пам'яті святого мученика Евпла

Святий архидиякон жив у III – IV століттях на острові Сицилія та служив у місті Катанія. У часи жорстоких переслідувань християн імператором Діоклетіаном він відважно носив із собою Євангеліє й прилюдно читав його містянам, роз'яснюючи Боже слово.

Під час одного з таких читань святого схопили язичники та відвели до місцевого правителя. Від нього вимагали зректися віри й віддати священні книги на спалення. Попри жорстокі катування, архидиякон залишився непохитним у своїх переконаннях і продовжував проповідувати навіть під час тортур. У 304 році святого стратили.

Кажуть, що у цей день варто поводитися спокійно, зосереджуючись на своїй вірі та світлих думках.

Хто святкує День ангела 11 серпня

За новоюліанським календарем, 11 серпня Дні ангела відзначають Олександр, Василь, Федір, Максим, Марк, Марія, Макар.

Наші предки вірили, що святий покровитель оберігає людину від будь-яких бід і допомагає робити правильний вибір у житті. Тож якщо хтось із ваших знайомих, друзів чи родичів святкує іменини, обов'язково привітайте їх і побажайте теплоти та добробуту.

Що ще відзначають 11 серпня

Щороку у цей день відзначають День кінетичного піску, Всесвітній День сталевих барабанів. Також сьогодні святкують День хіп-хопу.