В этот день наши предки наблюдали за ветром и явлениями природы, предсказывая погоду на предстоящую осень. Рассказываем подробнее о святом Евпле, Дне ангела и других праздниках 11 августа.

День памяти святого мученика Евпла

Святой архидиакон жил в III – IV веках на острове Сицилия и служил в городе Катания. Во времена жестоких гонений на христиан со стороны императора Диоклетиана он отважно носил с собой Евангелие и публично читал его горожанам, разъясняя Слово Божие.

Во время одного из таких чтений святого схватили язычники и отвели к местному правителю. От него требовали отречься от веры и отдать священные книги на сожжение. Несмотря на жестокие пытки, архидиакон остался непоколебим в своих убеждениях и продолжал проповедовать даже во время пыток. В 304 году святого казнили.

Говорят, что в этот день стоит вести себя спокойно, сосредоточиваясь на своей вере и светлых мыслях.

Кто отмечает День ангела 11 августа

По новоюлианскому календарю 11 августа День ангела отмечают Александр, Василий, Федор, Максим, Марк, Мария, Макар.

Наши предки верили, что святой покровитель оберегает человека от любых бед и помогает делать правильный выбор в жизни. Поэтому, если кто-то из ваших знакомых, друзей или родственников отмечает именины, обязательно поздравьте их и пожелайте тепла и благополучия.

Что еще отмечают 11 августа

Ежегодно в этот день отмечают День кинетического песка, Всемирный день стальных барабанов. Также сегодня празднуют День хип-хопа.