У цей день наші предки годували свійських тварин найкращим кормом. Про Дні ангела й інші свята 11 лютого – розповідає Православний церковний календар.
День пам'яті священномученика Власія
Його життя стало прикладом щирого служіння Богу. Власій був єпископом, опікувався знедоленими, відвідував в'язнів і підтримував дух християнських мучеників. Коли почалися жорстокі переслідування вірян, святий знайшов прихисток на горі Аргеос. Перекази свідчать, що там він зцілював диких звірів, доки його схованку не викрили язичники. Тоді Власія схопили, піддали нелюдським тортурам і кинули до в'язниці. Попри страшні муки, перед стратою він молився за порятунок усього світу. Відомо, що земний шлях святого закінчився відсіченням голови, а його мощі згодом, у часи хрестових походів, перевезли до Європи.
Хто святкує День ангела 11 лютого?
За новоюліанським календарем, 11 лютого Дні ангела святкують люди з іменами: Всеволод і Феодор.
Що ще відзначають?
- Щороку 11 лютого відзначають Міжнародний день жінок і дівчаток у науці. Його встановили у 2015 році за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. Головна мета цього свята – досягти гендерної рівності та розширити права і можливості жінок. Адже наука не має статі, а різноманіття поглядів є ключем до великих відкриттів. Залучення дівчат до світу технологій та інновацій дозволяє людству швидше знаходити відповіді на глобальні виклики. Сьогодні важливо підтримати тих, хто вже обрав цей непростий шлях, і надихнути юних дослідниць не боятися реалізовувати свій потенціал.
- Також сьогодні святкують День білої сорочки, День працівників РАЦСу та Європейський день служби екстреного виклику 112.