У цей день наші предки годували свійських тварин найкращим кормом. Про Дні ангела й інші свята 11 лютого – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Власія

Його життя стало прикладом щирого служіння Богу. Власій був єпископом, опікувався знедоленими, відвідував в'язнів і підтримував дух християнських мучеників. Коли почалися жорстокі переслідування вірян, святий знайшов прихисток на горі Аргеос. Перекази свідчать, що там він зцілював диких звірів, доки його схованку не викрили язичники. Тоді Власія схопили, піддали нелюдським тортурам і кинули до в'язниці. Попри страшні муки, перед стратою він молився за порятунок усього світу. Відомо, що земний шлях святого закінчився відсіченням голови, а його мощі згодом, у часи хрестових походів, перевезли до Європи.

Хто святкує День ангела 11 лютого?

За новоюліанським календарем, 11 лютого Дні ангела святкують люди з іменами: Всеволод і Феодор.

Що ще відзначають?