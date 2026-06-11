У цей день наші предки виготовляли обереги із засушених трав. Про Дні ангела й інші свята на 11 червня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

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День пам'яті святих апостолів Варфоломія й Варнави

Святий Варфоломій належав до дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Бог назвав його "істинним ізраїльтянином, в якому немає лукавства". Варфоломій проповідував християнську віру в Індії та Вірменії. До того ж святий переклав Євангеліє від Матфея санскритом та зцілив царську доньку, завдяки чому цілий народ прийняв християнство. Через спротив своїй релігійній праці Варфоломій зазнав переслідувань від язичників. Саме вони схопили його та через деякий час стратили.

Апостол Варнава, уродженець Кіпру, також входив до кола учнів Христа. Він активно поширював християнське вчення у багатьох країнах світу разом із апостолом Павлом. Зокрема, під час перебування в Італії Варнава заснував єпископську кафедру в Медіолані. Після повернення на рідний острів святий прийняв мученицьку смерть від юдеїв. Вони закидали його тіло камінням.

Хто святкує День ангела 11 червня?

За новоюліанським календарем, 11 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Марія та Варфоломій.

Що ще відзначають?

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози щороку припадає на 11 червня. Головна мета цієї події полягає в тому, щоб детально поінформувати людей про це онкологічне захворювання, а також чітко пояснити важливість і необхідність його своєчасного лікування.

Крім цього, сьогодні святкують Міжнародний день рисі.