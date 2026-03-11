У цей день наші предки піклувалися про птахів і встановлювали їм годівнички. Про Дні ангела й інші свята 11 березня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Теж цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на березень 2026 року

День пам'яті святителя Софронія, патріарха Єрусалимського

Життєвий шлях святого Софронія розпочався в Дамаску. Там він здобув ґрунтовну освіту та захопився науками. Згодом святий перебрався до Єрусалима, звідки разом із духовним однодумцем Іоанном вирушив у тривале паломництво монастирями. Через загрозу перських завойовників Софроній був змушений виїхати до Антіохії, а згодом – до Єгипту. Попри серйозні випробування хворобою, він зцілився завдяки своїй відданості Богу. У 634 році чоловік очолив Єрусалимську патріархію та продовжував непохитно служити Господу до останнього подиху.

Хто має День ангела 11 березня?

За новоюліанським календарем, 11 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Юхим, Іван і Василь.

Що ще відзначають?