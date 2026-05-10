У цей день наші предки розчісували коней та пригощали їх смаколиками. Про Дні ангела й інші свята 10 травня – розповідає Православний церковний календар.

Теж цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на травень 2026 року

День пам'яті апостола Симона Зилота

Історія зберегла небагато відомостей про життя святого Симона. Він народився в Кані Галілейській і став одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Прізвиська Кананіт та Зилот вказують на походження проповідника або ж підкреслюють його суворе дотримання юдейських законів. Що цікаво, саме в його домі Ісус Христос здійснив своє перше диво, коли перетворив воду на вино. Релігійні перекази свідчать, що в день П'ятдесятниці апостол отримав дар Святого Духа. Одразу після цього він вирушив з християнськими проповідями до Юдеї, Єгипту, Лівії та Великої Британії. Свій життєвий шлях Симон завершив мученицькою смертю за віру.

Хто святкує День ангела 10 травня?

За новоюліанським календарем, 10 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Симеон і Таїсія.

Що ще відзначають?

День матері – важливе свято, яке в Україні та багатьох інших країнах традиційно відзначають у другу неділю травня. Цьогоріч воно припадає на 10 травня. У цей день діти та дорослі висловлюють щиру вдячність своїм матерям за подароване життя, щоденну турботу і підтримку. Люди зазвичай дарують найріднішим жінкам квіти, роблять приємні сюрпризи та просто проводять час разом у сімейному колі. Це свято також нагадує суспільству про надзвичайно важливу роль матері у вихованні майбутніх поколінь.

Крім того, сьогодні також святкують Всесвітній день руху для здоров'я, який заснували у 2003 році.