У цей день наші предки їли груші та пригощали ними своїх сусідів. Про Дні ангела й інші свята 10 серпня – розповідає Православний церковний календар.
День пам'яті святого мученика Лаврентія
Святий архідиякон жив у III столітті, коли імператор Валеріан влаштував жорстокі переслідування християн. Лаврентій регулярно допомагав вірянам, які ховалися від переслідувачів у печерах. Зокрема, він таємно приносив їм одяг, їжу та щиро підтримував їх у найважчі хвилини. Коли правитель дізнався про цю діяльність чоловіка, він висунув вимогу негайно розкрити схованки християнської спільноти. Архідиякон рішуче відмовився виконувати цей наказ і цим прирік себе на тортури. Відомо, що святого жорстоко били, катували вогнем та поклали на розпечену залізну решітку. Попри нестерпний біль і страждання, Лаврентій зберіг непохитну віру в Господа та до останнього подиху щиро молився за своїх катів. Приблизно у 258 році архідиякон прийняв мученицьку смерть.
Хто святкує День ангела 10 серпня
За новоюліанським календарем, 10 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Афанасій, В'ячеслав, Роман, Василь, Юхим, Остап, Прохор, Серафим, Юліан, Олена, Анастасія, Антоніна та Ірина.
У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Що ще відзначають
Щороку 10 серпня відзначають Міжнародний день влогінга, Міжнародний день біодизеля та День оновлення біографії.
Також сьогодні святкують Всесвітній день лева.