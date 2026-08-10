У цей день наші предки їли груші та пригощали ними своїх сусідів. Про Дні ангела й інші свята 10 серпня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Лаврентія

Святий архідиякон жив у III столітті, коли імператор Валеріан влаштував жорстокі переслідування християн. Лаврентій регулярно допомагав вірянам, які ховалися від переслідувачів у печерах. Зокрема, він таємно приносив їм одяг, їжу та щиро підтримував їх у найважчі хвилини. Коли правитель дізнався про цю діяльність чоловіка, він висунув вимогу негайно розкрити схованки християнської спільноти. Архідиякон рішуче відмовився виконувати цей наказ і цим прирік себе на тортури. Відомо, що святого жорстоко били, катували вогнем та поклали на розпечену залізну решітку. Попри нестерпний біль і страждання, Лаврентій зберіг непохитну віру в Господа та до останнього подиху щиро молився за своїх катів. Приблизно у 258 році архідиякон прийняв мученицьку смерть.

Хто святкує День ангела 10 серпня

За новоюліанським календарем, 10 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Афанасій, В'ячеслав, Роман, Василь, Юхим, Остап, Прохор, Серафим, Юліан, Олена, Анастасія, Антоніна та Ірина.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 10 серпня відзначають Міжнародний день влогінга, Міжнародний день біодизеля та День оновлення біографії.

Також сьогодні святкують Всесвітній день лева.