В этот день наши предки ели груши и угощали ими своих соседей. О днях ангела и других праздниках 10 августа – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого мученика Лаврентия

Святой архидиакон жил в III веке, когда император Валериан устроил жестокие гонения на христиан. Лаврентий регулярно помогал верующим, которые скрывались от преследователей в пещерах. В частности, он тайно приносил им одежду, еду и искренне поддерживал их в самые тяжелые минуты. Когда правитель узнал об этой деятельности мужчины, он потребовал немедленно раскрыть укрытия христианской общины. Архидиакон решительно отказался выполнять этот приказ и тем самым обрек себя на пытки. Известно, что святого жестоко избивали, мучили огнем и положили на раскаленную железную решетку. Несмотря на невыносимую боль и страдания, Лаврентий сохранил непоколебимую веру в Господа и до последнего вздоха искренне молился за своих мучителей. Примерно в 258 году архидиакон принял мученическую смерть.

Кто отмечает День ангела 10 августа

По новоюлианскому календарю 10 августа День ангела отмечают люди со следующими именами: Афанасий, Вячеслав, Роман, Василий, Ефим, Остап, Прохор, Серафим, Юлиан, Елена, Анастасия, Антонина и Ирина.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 10 августа отмечают Международный день влогинга, Международный день биодизеля и День обновления биографии.

Также сегодня отмечают Всемирный день льва.