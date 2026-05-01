Яке церковне свято у п'ятницю, 1 травня: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

1 травня віряни вшановують пам'ять святого пророка Єремії. Він передбачив багато подій, зокрема пов'язаних із життям юдеїв.

У цей день наші предки розпалювали багаття та танцювали навколо нього. Про Дні ангела й інші свята 1 травня – розповідає Православний церковний календар.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на квітень 2026 року

День пам'яті пророка Єремії

Пророк Єремія народився в родині священника неподалік від Єрусалима. Свій дар святий отримав у 15-річному віці, після чого почав активно пророкувати майбутнє. Єремія відкрито критикував юдеїв за відступ від віри та поклоніння ідолам, попереджаючи їх про неминучі війни та лиха. Попри постійні переслідування та загрози вбивством, святий продовжував свою діяльність. Одного дня слова пророка справдилися, адже вавилонський цар Навуходоносор зруйнував Єрусалим та знищив багатьох мешканців. Після цих подій святий переїхав до Єгипту, де прожив чотири роки. Місцеві жителі поважали його за постійну допомогу, але чергове пророцтво стало для нього фатальним. Коли Єремія передбачив, що правитель Вавилона знищить юдеїв і в Єгипті, святому не повірили та вбили його. Згодом це передбачення також втілилося в реальність.

Хто святкує День ангела 1 травня?

За новоюліанським календарем, 1 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Акакій, Єремій, Єфим, Гнат, Макар, Ніна й Тамара.

Що ще відзначають?

Міжнародний день праці щорічно відзначають 1 травня. Його історія почалася з протестів робітників у Чикаго 1886 року. Тоді вони вимагали встановити восьмигодинний робочий день. Однак через цей протест загинули кілька поліціянтів та протестувальників. Офіційний статус свята цей день набув у 1889 році на Паризькому конгресі Другого Інтернаціоналу. У сучасному світі Міжнародний день праці святкують у понад 140 країнах світу, використовуючи його як можливість нагадати про важливість соціальної справедливості та захист прав професійних спільнот.

Також сьогодні святкують День Львова, Міжнародний день соняшника, День народження поштової марки та День директорів шкіл.