В этот день наши предки разжигали костер и танцевали вокруг него. О Днях ангела и других праздниках 1 мая – рассказывает Православный церковный календарь.

Не пропустите Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на апрель 2026 года

День памяти пророка Иеремии

Пророк Иеремия родился в семье священника неподалеку от Иерусалима. Свой дар святой получил в 15-летнем возрасте, после чего начал активно пророчествовать будущее. Иеремия открыто критиковал иудеев за отступление от веры и поклонение идолам, предупреждая их о неизбежных войнах и бедствиях. Несмотря на постоянные преследования и угрозы убийством, святой продолжал свою деятельность. Однажды слова пророка сбылись, ведь вавилонский царь Навуходоносор разрушил Иерусалим и уничтожил многих жителей. После этих событий святой переехал в Египет, где прожил четыре года. Местные жители уважали его за постоянную помощь, но очередное пророчество стало для него роковым. Когда Иеремия предсказал, что правитель Вавилона уничтожит иудеев и в Египте, святому не поверили и убили его. Впоследствии это предсказание также воплотилось в реальность.

Кто празднует День ангела 1 мая?

По новоюлианскому календарю, 1 мая Дни ангела празднуют люди с именами: Акакий, Иеремий, Ефим, Игнат, Макар, Нина и Тамара.

Что еще отмечают?

Международный день труда ежегодно отмечают 1 мая. Его история началась с протестов рабочих в Чикаго в 1886 году. Тогда они требовали установить восьмичасовой рабочий день. Однако из-за этого протеста погибли несколько полицейских и протестующих. Официальный статус праздника этот день приобрел в 1889 году на Парижском конгрессе Второго Интернационала. В современном мире Международный день труда празднуют в более чем 140 странах мира, используя его как возможность напомнить о важности социальной справедливости и защите прав профессиональных сообществ.

Также сегодня празднуют День Львова, Международный день подсолнечника, День рождения почтовой марки и День директоров школ.