У цей день наші предки ходили на кладовища та запалювали там свічки. Про заборони й інші свята 1 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

День пам'яті святих Косми й Даміана

Вони народилися в Малій Азії у родині язичника та християнки. Мати святих після смерті свого чоловіка присвятила життя Богові та вихованню синів у вірі. Коли брати підросли, вони вивчили Святе Письмо, опанували лікарську науку та дізналися більше про цілющі властивості рослин. Косма і Даміан лікували всіх безплатно, за що їх називали безсрібниками. Вони завжди казали, що зцілює не людина, а сила Божа. Втім, через деякий час про братів дізнався римський імператор Карин. Спершу правитель наказав привести їх на суд, бо чоловіки відмовилися шанувати язичницьких богів. Однак Карин тяжко занедужав, і святі зцілили його своєю молитвою. Вражений імператор відпустив їх. Відомо, що на місці смерті Косми й Даміана побудували пізніше храм.

Що не можна робити?

Не слід конфліктувати, лихословити та пліткувати.

Не можна відчиняти вікна та двері на тривалий час, бо тоді впустите злих духів у дім.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.

Не варто займатися важкою фізичною роботою.

