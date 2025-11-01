У цей день наші предки ходили на кладовища та запалювали там свічки. Про заборони й інші свята 1 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025
День пам'яті святих Косми й Даміана
Вони народилися в Малій Азії у родині язичника та християнки. Мати святих після смерті свого чоловіка присвятила життя Богові та вихованню синів у вірі. Коли брати підросли, вони вивчили Святе Письмо, опанували лікарську науку та дізналися більше про цілющі властивості рослин. Косма і Даміан лікували всіх безплатно, за що їх називали безсрібниками. Вони завжди казали, що зцілює не людина, а сила Божа. Втім, через деякий час про братів дізнався римський імператор Карин. Спершу правитель наказав привести їх на суд, бо чоловіки відмовилися шанувати язичницьких богів. Однак Карин тяжко занедужав, і святі зцілили його своєю молитвою. Вражений імператор відпустив їх. Відомо, що на місці смерті Косми й Даміана побудували пізніше храм.
Що не можна робити?
- Не слід конфліктувати, лихословити та пліткувати.
- Не можна відчиняти вікна та двері на тривалий час, бо тоді впустите злих духів у дім.
- Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.
- Не варто займатися важкою фізичною роботою.
Що ще відзначають?
- 1 листопада католики відзначають День усіх святих. Це свято бере початок від давніх кельтів, які відзначали завершення зборів врожаю та літної пори року – Самайн, пише Catholic Online. Після прийняття християнства його перейменували на День усіх святих. У свято віряни вшановують пам'ять усіх святих, зокрема євангелістів, відлюдників, сподвижників, які загинули за відданість християнству. У цей день християни беруть участь у богослужіннях та вирушають на кладовища, де доглядають за могилами й згадують лише хороше про померлих.
- Також сьогодні відзначають Всесвітній день бізнес-аналітики, Всесвітній день екології, Міжнародний день ароматичної свічки та Всесвітній день вегана.