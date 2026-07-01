У цей день наші предки намагались влаштовували гуляння та ярмарки. Про Дні ангела й інші свята на 1 липня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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День пам'яті безсрібників і чудотворців Косми й Даміана

Брати Косма і Даміан жили в III столітті в Азії, на території сучасної Туреччини. Вони опанували лікарську справу та лікували хворих, поєднуючи щиру молитву з традиційними цілющими травами й настоянками. Святі принципово не брали грошей за свою роботу, через що люди прозвали їх безсрібниками. Що цікаво, звістка про безплатну допомогу братів доволі швидко поширилася регіоном. Навіть після смерті цілителів віряни вважали, що звернення з молитвою Косми та Даміана допоможе одужати від важких хвороб.

Хто святкує День ангела 1 липня?

За новоюліанським календарем, 1 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро та Ангеліна.

Що ще відзначають?

Щороку 1 липня відзначають День державного реєстратора в Україні. Його встановили у 2009 років відповідним Наказом Державного комітету з регуляторної політики та підприємництва. Це професійне свято для фахівців, які забезпечують захист прав власності, правову визначеність у державі та реєстрацію бізнесу.

Також сьогодні святкують День архітектури України, День раннього птаха, День ідентифікації домашніх тварин, Всесвітній день боротьби проти бідності і Міжнародний день курячих крилець.