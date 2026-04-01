У цей день наші предки намагалися розіграти один одного та багато жартували. Про Дні ангела й інші свята 1 квітня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Теж цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на березень 2026 року

День пам'яті преподобної Марії Єгипетської

Життєвий шлях Марії Єгипетської розпочався у VI столітті в Олександрії. Саме там вона протягом тривалого часу вела розпусний спосіб життя, не усвідомлюючи його згубності. Докорінна зміна світогляду жінки відбулася в Єрусалимі під час спроби відвідати місцевий храм. Невидима сила неодноразово перешкоджала їй увійти до святині, і лише після четвертої марної спроби Марія усвідомила гріховність своїх вчинків. Після цього вона щиро покаялася та вирішила повністю змінити життя, обравши шлях аскези. Вона вирушила в пустелю, де провела 47 років у пості та молитві. Після завершення свого земного шляху свята мирно відійшла у вічність, а її тіло поховали в пустелі.

Хто святкує День ангела 1 квітня?

За новоюліанським календарем, 1 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Сергій, Юхим, Іван, Макар і Марія.

Що ще відзначають?