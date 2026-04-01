У цей день наші предки намагалися розіграти один одного та багато жартували. Про Дні ангела й інші свята 1 квітня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
Теж цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на березень 2026 року
День пам'яті преподобної Марії Єгипетської
Життєвий шлях Марії Єгипетської розпочався у VI столітті в Олександрії. Саме там вона протягом тривалого часу вела розпусний спосіб життя, не усвідомлюючи його згубності. Докорінна зміна світогляду жінки відбулася в Єрусалимі під час спроби відвідати місцевий храм. Невидима сила неодноразово перешкоджала їй увійти до святині, і лише після четвертої марної спроби Марія усвідомила гріховність своїх вчинків. Після цього вона щиро покаялася та вирішила повністю змінити життя, обравши шлях аскези. Вона вирушила в пустелю, де провела 47 років у пості та молитві. Після завершення свого земного шляху свята мирно відійшла у вічність, а її тіло поховали в пустелі.
Хто святкує День ангела 1 квітня?
За новоюліанським календарем, 1 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Сергій, Юхим, Іван, Макар і Марія.
Що ще відзначають?
- Щороку 1 квітня відзначають День сміху або День дурня. За однією з версій, історія цього свята пов'язана зі святкуванням весняного рівнодення у Стародавньому Римі. У цей день заведено жартувати та влаштовувати різноманітні розіграші.
- Крім цього, сьогодні святкують День смішного читання, День коньяку, Міжнародний день веселощів на роботі, Міжнародний день птахів, День піших прогулянок і День розчинної кави.