Священник ПЦУ Миколай Гандзюк ексклюзивно для 24 Каналу пояснив, як зустріти Новий рік 2026 та чого варто уникати. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі.

Чи гріх святкувати Новий рік?

За словами священника ПЦУ Миколая Гандзюка, свято Нового року не є гріховним, якщо відзначати його "з розумом і без втрати християнської міри". Оскільки Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар, 1 січня припадає на великі церковні свята – Обрізання Господнє та пам'ять святителя Василія Великого.

Найперше в цей день християнин покликаний прийти до храму на богослужіння й молитву, адже свято має глибокий духовний зміст,

– наголошує отець Миколай.

До того ж у цей час уже немає посту, тому християнам дозволяється зібратися у родинному колі за дружнім спілкуванням. Церква заохочує вірян використовувати свято Нового року, щоб подякувати Богові за прожитий рік та осмислити власні вчинки.

Втім, попри дозвіл на святкування, священник ПЦУ застерігає від надмірностей. В умовах повномасштабної війни гучні застілля виглядають недоречними. Особливе табу накладається на використання піротехніки.

Феєрверки є взагалі неприпустимими, бо вони лякають людей, дітей і військових,

– зазначає священник Миколай Гандзюк.

Справжній християнський підхід до святкування Нового року полягає передусім у духовній стриманості. Головними складниками цього дня мають стати спільна молитва, тиха вдячність Богові за прожитий час та відповідальне підбиття підсумків свого духовного життя.

На думку священника Миколая, скромна вечеря у колі найближчих людей у поєднанні зі щирою молитвою за перемогу та мир сьогодні є значно доречнішим виявом радості, ніж будь-які гучні вечірки чи розваги.

Чи можна жінкам на Новий рік першими заходити до хати?