Святий вечір в Україні 2023: дата та значення свята
7 січня українці відзначають Різдво Христове згідно з юліанським календарем. Напередодні великого християнського свята за традицією відбувається Святий вечір під час якого віряни дотримуються останнього дня Різдвяного посту, який вважається одним із найсуворіших.
Святвечір відзначають з нагоди народження Ісуса Христа. У цей час вся сім'я збирається за святковим столом й розпочинає вечеряти після сходження першої зірки, зазначає 24 канал.
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Коли в Україні відзначають Святий вечір
Дата відзначення Святвечора залежить від того дати святкування Різдво Христового – 25 грудня (згідно з григоріанським календарем) або 7 січня (згідно з юліанським календарем). Тож відповідно Святвечір відбувається 24 грудня або 6 січня.
Коли в Україні відзначають Святвечір / Фото Ukraine IS
Традиції Святвечора
Оскільки традиції Святого Вечора були сформовані ще із часів хрещення Русі, то вони поєднані із давніми слов’янськими звичаями, які переплелися із християнством.
- Наприклад, один з головних атрибутів є дідух (дуже давній символ дохристиянських часів). Згідно зі стародавніми віруваннями він символізує дух сімейного вогнища і є символ зачинателя роду. Також це символ урожаю та добробуту.
У християнстві дідух символізує сніп соломи, яким Йосиф закрив отвір у стіні хліва, де народжувала Марія. Його сплітають з колосків жита, вівса або пшениці, а прикрашають дідух польовими квітами та кольоровими стрічками.
- У Святвечір обов'язково має бути 12 пісних страв, їх виставляють на честь 12 апостолів.
- На столі має горіти свічка як символ віри в Бога.
- Також на святковому столі має бути сіль, яка символізує гармонію. Без солі не можливо відчути справжній смак страви, так само сіль вказує на внутрішню суть людини.
- Часто на чотири кути столу під скатертину кладуть часник, щоб відігнати злих духів від дому.
Святий вечір в Україні 2023 – дата та значення свята, традиції відзначення / Фото "Екскурсії по Львову"
- Кутя – це найважливіша страва на різдвяному столі. Згідно з давніми традиційними рецептами в кутю кладуть мак, пшоно, волоські горіхи, мед й родзинки. Багато українських господинь часто експериментують і додають в кутю ще деякі інгредієнти.
- Під час різдвяної вечері необхідно спробувати кожне блюдо, але не можна з'їдати все і залишати стіл порожнім.
- За традицією у Святвечір розпочинають колядувати, вітаючи родичів і друзів з народженням Ісуса Христа й бажаючи щастя, здоров'я і достатку.
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- Після закінчення Святвечора першим із-за столу має встати голова родини. Всі присутні повинні подякувати Богу за рік, що минув, та попросити добробут та щастя у майбутньому році.
- Також після вечері віряни йдуть на нічну службу до церкви.
- Якщо небо є зоряним у Святвечір, то літом буде хороший врожай, якщо йде сніг – вродить багато яблук, а якщо добре видно місяць – буде багато динь і кавунів.