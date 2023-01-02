Святвечір відзначають з нагоди народження Ісуса Христа. У цей час вся сім'я збирається за святковим столом й розпочинає вечеряти після сходження першої зірки, зазначає 24 канал.

Читайте також Коли в Україні святкують Різдво: відмінності між датами 7 січня та 25 грудня

Коли в Україні відзначають Святий вечір

Дата відзначення Святвечора залежить від того дати святкування Різдво Христового – 25 грудня (згідно з григоріанським календарем) або 7 січня (згідно з юліанським календарем). Тож відповідно Святвечір відбувається 24 грудня або 6 січня.

Коли в Україні відзначають Святвечір / Фото Ukraine IS

Традиції Святвечора

Оскільки традиції Святого Вечора були сформовані ще із часів хрещення Русі, то вони поєднані із давніми слов’янськими звичаями, які переплелися із християнством.

Наприклад, один з головних атрибутів є дідух (дуже давній символ дохристиянських часів). Згідно зі стародавніми віруваннями він символізує дух сімейного вогнища і є символ зачинателя роду. Також це символ урожаю та добробуту.

У християнстві дідух символізує сніп соломи, яким Йосиф закрив отвір у стіні хліва, де народжувала Марія. Його сплітають з колосків жита, вівса або пшениці, а прикрашають дідух польовими квітами та кольоровими стрічками.

У Святвечір обов'язково має бути 12 пісних страв , їх виставляють на честь 12 апостолів.

, їх виставляють на честь 12 апостолів. На столі має горіти свічка як символ віри в Бога.

як символ віри в Бога. Також на святковому столі має бути сіль , яка символізує гармонію. Без солі не можливо відчути справжній смак страви, так само сіль вказує на внутрішню суть людини.

, яка символізує гармонію. Без солі не можливо відчути справжній смак страви, так само сіль вказує на внутрішню суть людини. Часто на чотири кути столу під скатертину кладуть часник, щоб відігнати злих духів від дому.

Святий вечір в Україні 2023 – дата та значення свята, традиції відзначення / Фото "Екскурсії по Львову"

Кутя – це найважливіша страва на різдвяному столі. Згідно з давніми традиційними рецептами в кутю кладуть мак, пшоно, волоські горіхи, мед й родзинки. Багато українських господинь часто експериментують і додають в кутю ще деякі інгредієнти.

– це найважливіша страва на різдвяному столі. Згідно з давніми традиційними рецептами в кутю кладуть мак, пшоно, волоські горіхи, мед й родзинки. Багато українських господинь часто експериментують і додають в кутю ще деякі інгредієнти. Під час різдвяної вечері необхідно спробувати кожне блюдо, але не можна з'їдати все і залишати стіл порожнім.

За традицією у Святвечір розпочинають колядувати, вітаючи родичів і друзів з народженням Ісуса Христа й бажаючи щастя, здоров'я і достатку.

Читайте також Коли в Україні колядують та щедрують: історія пісень та дати коли їх виконують