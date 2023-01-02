Сочельник в Украине 2023: дата и значение праздника

7 января украинцы отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю. В канун великого христианского праздника по традиции совершается Сочельник, во время которого верующие соблюдают последний день Рождественского поста, который считается одним из самых суровых.

Сочельник отмечают по случаю рождения Иисуса Христа. В это время вся семья собирается за праздничным столом и начинает ужинать после восхождения первой звезды, отмечает 24 канал.

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Когда в Украине отмечают Сочельник

Дата празднования Сочельника зависит от даты празднования Рождества Христова – 25 декабря (по григорианскому календарю) или 7 января (по юлианскому календарю). Соответственно Сочельник происходит 24 декабря или 6 января.

Когда в Украине отмечают Сочельник / Фото Ukraine IS

Традиции Сочельника

Поскольку традиции Сочельника были сформированы еще со времен крещения Руси, они соединены с древними славянскими обычаями, которые переплелись с христианством.

Например, один из главных атрибутов является дедух (очень давний символ дохристианских времен). Согласно древним верованиям он символизирует дух семейного очага и есть символ зачинателя рода. Это символ урожая и благосостояния.

В христианстве дедушка символизирует сноп соломы, которым Иосиф закрыл отверстие в стене хлева, где рожала Мария. Его сплетают из колосков ржи, овса или пшеницы, а дедух украшают полевыми цветами и цветными лентами.

В Сочельник обязательно должно быть 12 постных блюд , их выставляют в честь 12 апостолов

, их выставляют в честь 12 апостолов На столе должно гореть свеча как символ веры в Бога.

как символ веры в Бога. Также на праздничном столе должно быть соль , которая символизирует гармонию Без соли невозможно почувствовать настоящий вкус блюда, так же соль указывает на внутреннюю сущность человека.

, которая символизирует гармонию Без соли невозможно почувствовать настоящий вкус блюда, так же соль указывает на внутреннюю сущность человека. Часто на четыре угла стола под скатерть кладут чеснок, чтобы отогнать злых духов от дома.

Сочельник в Украине 2023 – дата и значение праздника, традиции празднования / Фото "Экскурсии по Львову"

Кутья – это самое важное блюдо на рождественском столе. Согласно древним традиционным рецептам в кутью кладут мак, пшено, грецкие орехи, мед и изюм. Многие украинские хозяйки часто экспериментируют и добавляют в кутью еще некоторые ингредиенты.

– это самое важное блюдо на рождественском столе. Согласно древним традиционным рецептам в кутью кладут мак, пшено, грецкие орехи, мед и изюм. Многие украинские хозяйки часто экспериментируют и добавляют в кутью еще некоторые ингредиенты. Во время рождественского ужина необходимо попробовать каждое блюдо, но нельзя съедать все и оставлять стол пустым.

По традиции в Сочельник начинают колядовать, поздравляя родственников и друзей с рождением Иисуса Христа и желая счастья, здоровья и довольства.

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