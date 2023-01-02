Сочельник в Украине 2023: дата и значение праздника
7 января украинцы отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю. В канун великого христианского праздника по традиции совершается Сочельник, во время которого верующие соблюдают последний день Рождественского поста, который считается одним из самых суровых.
Сочельник отмечают по случаю рождения Иисуса Христа. В это время вся семья собирается за праздничным столом и начинает ужинать после восхождения первой звезды, отмечает 24 канал.
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Когда в Украине отмечают Сочельник
Дата празднования Сочельника зависит от даты празднования Рождества Христова – 25 декабря (по григорианскому календарю) или 7 января (по юлианскому календарю). Соответственно Сочельник происходит 24 декабря или 6 января.
Когда в Украине отмечают Сочельник / Фото Ukraine IS
Традиции Сочельника
Поскольку традиции Сочельника были сформированы еще со времен крещения Руси, они соединены с древними славянскими обычаями, которые переплелись с христианством.
- Например, один из главных атрибутов является дедух (очень давний символ дохристианских времен). Согласно древним верованиям он символизирует дух семейного очага и есть символ зачинателя рода. Это символ урожая и благосостояния.
В христианстве дедушка символизирует сноп соломы, которым Иосиф закрыл отверстие в стене хлева, где рожала Мария. Его сплетают из колосков ржи, овса или пшеницы, а дедух украшают полевыми цветами и цветными лентами.
- В Сочельник обязательно должно быть 12 постных блюд, их выставляют в честь 12 апостолов
- На столе должно гореть свеча как символ веры в Бога.
- Также на праздничном столе должно быть соль, которая символизирует гармонию Без соли невозможно почувствовать настоящий вкус блюда, так же соль указывает на внутреннюю сущность человека.
- Часто на четыре угла стола под скатерть кладут чеснок, чтобы отогнать злых духов от дома.
Сочельник в Украине 2023 – дата и значение праздника, традиции празднования / Фото "Экскурсии по Львову"
- Кутья – это самое важное блюдо на рождественском столе. Согласно древним традиционным рецептам в кутью кладут мак, пшено, грецкие орехи, мед и изюм. Многие украинские хозяйки часто экспериментируют и добавляют в кутью еще некоторые ингредиенты.
- Во время рождественского ужина необходимо попробовать каждое блюдо, но нельзя съедать все и оставлять стол пустым.
- По традиции в Сочельник начинают колядовать, поздравляя родственников и друзей с рождением Иисуса Христа и желая счастья, здоровья и довольства.
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- После окончания Сочельника первым из-за стола должен встать глава семьи. Все присутствующие должны поблагодарить Бога за прошедший год и попросить благополучие и счастье в будущем году.
- Также после ужина верующие идут на ночную службу в церковь.
- Если небо звездное в Сочельник, то летом будет хороший урожай, если идет снег – уродит много яблок, а если хорошо видна луна – будет много дынь и арбузов.