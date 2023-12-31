Кого згадують християни 31 грудня: що не можна робити в цей день

Сьогодні, 31 грудня, церква вшановує святих Йосифа Обручника, Давида царя і Якова. Водночас у світі відзначають переддень Нового року.

Про Йосифа Обручника відомо мало. Він належав до роду царя Давида та був чоловіком Діви Марії. Йосиф жив у Назареті та вів скромний спосіб життя: був тесляром. Що відомо про інших святих і які прикмети існують в цей день – знає 24 Канал.

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Давид, який згодом став пророком і царем, був нащадком Ісуса Христа. Він займався тим, що пас овець свого батька. Чоловік дуже вірив у Ісуса Христа. Коли филистимляни наступали на Юдею, Давиду вдалося побороти потужного воїна Голіафа. Таким чином, ізраїльський народ переміг у двобої над филистимлянами.

Коли цар Юдеї Саул помер, то Давид очолив південну частину сучасного Ізраїлю. Згодом чоловік став царем усієї Юдеї та заснував столицю держави – Єрусалим. Давид помер, коли йому було дуже багато років та прожив щасливе життя. Він щиро вірив у прихід у світ Ісуса Христа.

А от апостол Яків був сином Йосифа Обручника від першого шлюбу. Він відомий тим, що допомагав Ісусу, Діві Марії та Йосифу втікати до Єгипту від Ірода, який хотів вбити Христа. Він супроводжував сім'ю під час її перебування в Єгипті та згодом повернувся з ними в Юдею. Коли Господь вознісся на небо, Яків став першим Єрусалимським єпископом. Чоловіка вбили за те, що він поширював християнську віру.

Іменини 31 грудня відзначають Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій.

Прикмети на 31 грудня

Мороз 31 грудня свідчить про те, що найближчим часом буде падати сніг.

Сніг скрипить під ногами у переддень Нового року – очікуйте відлигу.

під ногами у переддень Нового року – очікуйте відлигу. Предки в цей день особливо прислухалися до дітей, бо вважалося, що їхніми вустами до людини звертається Ангел .

. До цього дня слід віддати всі борги, бо інакше у Новому році будуть труднощі.

Що не можна робити 31 грудня

Наші пращури вважали, що в цей день не варто залишати молоко відкритим, бо там може з'явитися нечиста сила .

. Забороняється бити посуд 31 грудня, бо тоді будуть сварки з рідними й близькими.

Також не варто з'ясовувати стосунки з близькими та конфліктувати.

У цей день не можна викидати залишки страв з новорічного столу. Таким чином, ви можете позбутися вдачі та успіху.

День в Україні та світі

31 грудня, як в Україні, так і в світі очікують настання Нового року. До цього свята заздалегідь готуються: встановлюють ялинку в будинках, прикрашають помешкання. Деякі навіть купують спеціальний одяг, який відповідає символу Нового року. Готують відповідні страви та ретельно прибирають дім.