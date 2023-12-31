Об Иосифе Обручнике известно мало. Он принадлежал к роду царя Давида и был мужем Девы Марии. Иосиф жил в Назарете и вел скромный образ жизни: был плотником. Что известно о других святых и какие приметы существуют в этот день – знает 24 Канал.

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Давид, ставший впоследствии пророком и царем, был потомком Иисуса Христа. Он занимался тем, что пас овец своего отца. Мужчина очень верил в Иисуса Христа. Когда филистимляне наступали на Иудею, Давиду удалось побороть могущественного воина Голиафа. Таким образом, израильский народ победил в поединке над филистимлянами.

Когда царь Иудеи Саул умер, Давид возглавил южную часть современного Израиля. Впоследствии он стал царем всей Иудеи и основал столицу государства – Иерусалим. Давид умер, когда ему было много лет и прожил счастливую жизнь. Он искренне верил в приход в мир Иисуса Христа.

А вот апостол Иаков был сыном Иосифа Обручника от первого брака. Он известен тем, что помогал Иисусу, Деве Марии и Иосифу бежать в Египет от Ирода, который хотел убить Христа. Он сопровождал семью во время ее пребывания в Египте и вернулся с ними в Иудею. Когда Господь вознесся на небо, Иаков стал первым Иерусалимским епископом. Мужчину убили за то, что он распространял христианскую веру.

Именины 31 декабря отмечают Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей.

Приметы на 31 декабря

Мороз 31 декабря свидетельствует о том, что в ближайшее время будет идти снег.

Снег скрипит под ногами в канун Нового года – ожидайте оттепели.

под ногами в канун Нового года – ожидайте оттепели. Наши предки в этот день прислушивались к детям. Они верили, что их губами к людям обращается Ангел .

. До этого дня следует отдать все долги, иначе в Новом году будут трудности.

Что нельзя делать 31 декабря

Наши предки верили, что нельзя оставлять молоко открытым, иначе там появиться нечистая сила .

. Запрещается бить посуду 31 декабря, потому что тогда будут ссоры с родными и близкими.

Также не следует выяснять отношения с близкими и конфликтовать.

В этот день нельзя выбрасывать остатки блюд из новогоднего стола. Таким образом, вы можете избавиться от успеха.

День в Украине и мире

31 декабря, как в Украине, так и в мире ожидают наступление Нового года. К этому празднику заранее готовятся: устанавливают елку в домах, украшают квартиру. Некоторые даже покупают специальную одежду, которая соответствует символу Нового года. Готовят блюда и тщательно убирают дом.