Страсний тиждень, Великдень та інші релігійні свята: православний календар на травень 2024

Травень українці розпочнуть зі Страсного тижня та готуватимуться зустрічати світле свято Великодня. Однак додаткового вихідного, який традиційно припадав на понеділок, не буде, у зв'язку з правилами воєнного стану.

В останній місяць весни буде ще чимало релігійний свят. Їхні дати змінилися, оскільки минулого року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, пише LifeStyle 24.

Актуально Міжнародні та професійні свята у травні 2024: скільки буде вихідних та робочих днів

Календар релігійних свят на травень 2024

1 травня – Велика середа; пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.

2 травня – Великий четвер; спомин Таємної вечері; святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула.

3 травня – Велика (Страсна) п’ятниця; спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа; святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського.

4 травня – Велика субота; мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його.

5 травня – Світле Христове Воскресіння (Великдень); мучениці Ірини.

6 травня – Світлий понеділок; праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія.

7 травня – Світлий вівторок; Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської.

8 травня – Світла середа; апостола і євангеліста Івана Богослова; преподобного Арсенія Великого.

9 травня – Світлий четвер; перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Бари; пророка Ісаї.

10 травня – Світла п’ятниця; ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота.

11 травня – Світла субота; священномученика Мокія; рівноапостольних Кирила та Мефодія.

12 травня – апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського.

13 травня – мучениці Гликерії й з нею Лаодикія.

14 травня – мученика Ісидора; мученика Максима.

15 травня – преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського.

16 травня – преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського.

17 травня – апостола Андроника і святої Юнії.

18 травня – святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини.

19 травня – святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима.

20 травня – мучеників Фалалея, Олександра й Астерія.

21 травня – рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени.

22 травня – мученика Василіска.

23 травня – преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.

24 травня – преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.

25 травня – Третє віднайдення голови Івана Предтечі.

26 травня – апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени.

27 травня – священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.

28 травня – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.

29 травня – мучениці Феодосії.

30 квітня – преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської.

31 травня – апостола від 70-ти Єрма.