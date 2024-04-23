Страстная неделя, Пасха и другие религиозные праздники: православный календарь на май 2024

Май украинцы начнут со Страстной недели и будут готовиться встречать светлый праздник Пасхи. Однако дополнительного выходного, который традиционно приходился на понедельник, не будет, в связи с правилами военного положения.

В последний месяц весны будет еще немало религиозных праздников. Их даты изменились, поскольку в прошлом году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, пишет LifeStyle 24.

Актуально Международные и профессиональные праздники в мае 2024: сколько будет выходных и рабочих дней

Календарь религиозных праздников на май 2024

1 мая – Великая среда; пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.

2 мая – Великий четверг; воспоминание Тайной вечери; святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула.

3 мая – Великая (Страстная) пятница; воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа; святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского.

4 мая – Великая суббота; мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его.

5 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха); мученицы Ирины.

6 мая – Светлый понедельник; праведного Иувы Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения.

7 мая – Светлый вторник; Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской.

8 мая – Светлая среда; апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого.

9 мая – Светлый четверг; перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в город Бары; пророка Исаии.

10 мая – Светлая пятница; иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота.

11 мая – Светлая суббота; священномученика Мокия; равноапостольных Кирилла и Мефодия.

12 мая – апостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского.

13 мая – мученицы Гликерии и с ней Лаодикия.

14 мая – мученика Исидора; мученика Максима.

15 мая – преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского.

16 мая – преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского.

17 мая – апостола Андроника и святой Иунии.

18 мая – святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины.

19 мая – святых жен-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.

20 мая – мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

21 мая – равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены.

22 мая – мученика Василиска.

23 мая – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.

24 мая – преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.

25 мая – Третье обретение головы Иоанна Предтечи.

26 мая – апостолов от 70-ти Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены.

27 мая – священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.

28 мая – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского.

29 мая – мученицы Феодосии.

30 апреля – преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской.

31 мая – апостола от 70-ти Иермы.