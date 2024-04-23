Страстная неделя, Пасха и другие религиозные праздники: православный календарь на май 2024
Май украинцы начнут со Страстной недели и будут готовиться встречать светлый праздник Пасхи. Однако дополнительного выходного, который традиционно приходился на понедельник, не будет, в связи с правилами военного положения.
В последний месяц весны будет еще немало религиозных праздников. Их даты изменились, поскольку в прошлом году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, пишет LifeStyle 24.
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Календарь религиозных праздников на май 2024
1 мая – Великая среда; пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.
2 мая – Великий четверг; воспоминание Тайной вечери; святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула.
3 мая – Великая (Страстная) пятница; воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа; святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского.
4 мая – Великая суббота; мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его.
5 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха); мученицы Ирины.
6 мая – Светлый понедельник; праведного Иувы Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения.
7 мая – Светлый вторник; Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской.
8 мая – Светлая среда; апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого.
9 мая – Светлый четверг; перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в город Бары; пророка Исаии.
10 мая – Светлая пятница; иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота.
11 мая – Светлая суббота; священномученика Мокия; равноапостольных Кирилла и Мефодия.
12 мая – апостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского.
13 мая – мученицы Гликерии и с ней Лаодикия.
14 мая – мученика Исидора; мученика Максима.
15 мая – преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского.
16 мая – преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского.
17 мая – апостола Андроника и святой Иунии.
18 мая – святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины.
19 мая – святых жен-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.
20 мая – мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
21 мая – равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены.
22 мая – мученика Василиска.
23 мая – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.
24 мая – преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.
25 мая – Третье обретение головы Иоанна Предтечи.
26 мая – апостолов от 70-ти Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены.
27 мая – священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.
28 мая – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского.
29 мая – мученицы Феодосии.
30 апреля – преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской.
31 мая – апостола от 70-ти Иермы.