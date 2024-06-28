Скільки буде робочих та вихідних днів у липні 2024 року: календар свят на другий місяць літа

У липні 2024 року українці святкуватимуть багато важливих свят. Зокрема, День військ ППО Збройних Сил України, День Військово-морських Сил України та День флоту України. Будуть, крім того, деякі міжнародні та всесвітні події.

У другий місяць літа також відзначатиметься День Української Державності. Однак додатковий вихідний скасований, у зв'язку з дією воєнного стану. Цього року свято припадає на понеділок, зазначає LifeStyle 24.

Актуально Які свята українці відзначатимуть у червні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

У липні українці працюватимуть 23 дні: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 та 31 числа; і відпочиватимуть 8 днів – у суботу та неділю: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 та 28 числа.

Календар свят на липень 2024

1 липня – День архітектури України, День державного реєстратора, День слідчого.

2 липня – День податківця України.

4 липня – День судового експерта.

6 липня – День військ ППО Збройних Сил України.

7 липня – День Військово-морських Сил України, День працівника природно-заповідної справи.

11 липня – Всесвітній день народонаселення.

12 липня – Всесвітній день бортпровідника.

14 липня – День рибалки.

15 липня – День Української Державності.

16 липня – День бухгалтера.

18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели.

21 липня – День працівників металургійної та гірничовидобувної промисловості.

26 липня – День системного адміністратора.

28 липня – День флоту України, День працівників торгівлі, Міжнародний день боротьби із вірусними гепатитами.

30 липня – 3 серпня – Курбан-байрам.