Український співак несподівано вразив не тільки шанувальників, а й весь світ. Своїм фото він розбудив усю мережу і хештег #theworldneedspeace поширили люди з усіх куточків планети.

Днями у своєму інстаграмі артист розмістив фото, на якому тримає плакат з написом The world needs peace ("Світові потрібен мир"). Своїм дописом MELOVIN розпочав своєрідний флешмоб, оскільки хештег #theworldneedspeace розлетівся не тільки між його фанатами, а й по всьому світу. Співака підтримали люди близько з 25 країн. До цього флешмобу доєдналися різні актори й відомі особистості.

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Також у підписі до фото MELOVIN висловив своє невдоволення неусвідомленістю того, що говорять люди у соціальних мережах і тим, який контент поширюють блогери і ЗМІ.

"Як вигідно зіштовхувати лобами людей різної релігії, гендерної приналежності, орієнтації, людей з різним кольором шкіри, різними поглядами на життя....З кожним роком нас все більше і більше накачують отрутою! А ми цьому тільки раді, голосно аплодуємо і захоплюємося! Виходить, що ми такі ж злочинці і співучасники всього цього хаосу, який кожен може побачити навколо! Ми самі допомагаємо створювати цей хаос і самі ж поглинаємо його під різними приводами! Тим самим, людська злість і агресія береться від відсутності любові до себе!.. Виховуйте любов до себе! Щоб вже завтра полюбити світ, який здатний як багато дати, так і відібрати все, що коли-небудь мав, визнавши тебе просто профнепридатним!" – стверджує співак.



MELOVIN запустив флешмоб миру / Instagram / @melovin_official

Флешмоб поширило вже більш як півтори тисячі людей. У коментарях підписники позначали своїх знайомих та висловлювали солідарність: "Пишаюся своїм кумиром", "Єдина моя мрія – щоб світ і люди були щасливі", "Мир – це те, чого нам дійсно не вистачає. Надто багато зла і ненависті в цьому світі, так не повинно бути".