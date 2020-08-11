Украинский певец неожиданно поразил не только поклонников, но и весь мир. Своим фото он разбудил всю сеть, и хэштег #theworldneedspeace распространили люди из всех уголков планеты.

На днях в своем инстаграме артист разместил фото, на котором держит плакат с надписью The world needs peace ("Миру нужен мир"). Своей заметкой MELOVIN начал своеобразный флешмоб, поскольку хэштег #theworldneedspeace разлетелся не только между фанатами, но и по всему миру. Певца поддержали люди около 25 стран. К этому флешмобу присоединились разные актеры и известные личности.

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Также в подписи к фото MELOVIN выразил свое недовольство неосознанностью того, что говорят люди в социальных сетях и тем, какой контент распространяют блогеры и СМИ.

"Как выгодно сталкивать лбами людей разной религии, гендерной принадлежности, ориентации, людей с разным цветом кожи, разными взглядами на жизнь....С каждым годом нас все больше и больше накачивают ядом! А мы этому только рады, громко аплодируем и восхищаемся! Получается, что мы такие же преступники и соучастники всего этого хаоса, который каждый может увидеть вокруг! Мы сами помогаем создавать этот хаос и сами же поглощаем его под разными предлогами! Тем самым, человеческая злость и агрессия берется от отсутствия любви к себе!.. Воспитывайте любовь к себе! Чтобы уже завтра полюбить мир, который способен как много дать, так и отобрать все, что когда-либо имел, признав тебя просто профнепригодным!"– утверждает певец.



MELOVIN запустил флешмоб мира / Instagram / @melovin_official

Флешмоб распространили уже более полутора тысяч человек. В комментариях подписчики обозначали своих знакомых и выражали солидарность: "Горжусь своим кумиром", "Единственная моя мечта – чтобы мир и люди были счастливы", "Мир – это то, чего нам действительно не хватает. Слишком много зла и ненависти в этом мире, так не должно быть".