Закопування крашанок і обливання водою: традиції та заборони Світлого вівторка

Третій день Великодня має назву Світлий вівторок. Люди продовжують дотримуватися звичаю обливати водою один одного.

Світлий вівторок також називають Купальниця. Цього дня віряни змивають свої гріхи за допомогою обливань. Так, деякі люди навіть ллють воду на свійських тварин, щоб відлякати недуги. Детальніше про традиції і заборони третього дня Великодня, розповість LifeStyle 24.

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Що можна робити у Світлий вівторок

За традицією варто показати свою гостинність родичам і сусідам. Потрібно розповідати тільки гарні новини, не згадуючи негативне.

Водночас треба допомагати нужденним від щирого серця. Також існує традиція привітання поля з Великоднем. Люди сідали на узбіччі, їли свячені яйця та закопували їх у землю. Так, вони вірили, що буде пізніше гарний врожай. Згодом відбувалися святкування з танцями, співами та забавами.

До того ж сьогодні варто відкрити вікна й провітрити оселю. Так, протягом винесе з дому всі недуги.



Провітрювання кімнати у Світлий вівторок / Фото з Pinterest

Що заборонено робити у Світлий вівторок

Займатися хатніми справами та виконувати важку роботу.

Вінчатися.

Сваритися, сумувати й лаятися.

Скупитися на гроші чи їжу.

Пройти повз нужденного і не допомогти йому.

Вживати алкоголь, окрім вина.

Народні прикмети