Світлий вівторок також називають Купальниця. Цього дня віряни змивають свої гріхи за допомогою обливань. Так, деякі люди навіть ллють воду на свійських тварин, щоб відлякати недуги. Детальніше про традиції і заборони третього дня Великодня, розповість LifeStyle 24.

Цікаво Не один, як можна подумати: скільки разів дозволено вінчатися у церкві

Що можна робити у Світлий вівторок

За традицією варто показати свою гостинність родичам і сусідам. Потрібно розповідати тільки гарні новини, не згадуючи негативне.

Водночас треба допомагати нужденним від щирого серця. Також існує традиція привітання поля з Великоднем. Люди сідали на узбіччі, їли свячені яйця та закопували їх у землю. Так, вони вірили, що буде пізніше гарний врожай. Згодом відбувалися святкування з танцями, співами та забавами.

До того ж сьогодні варто відкрити вікна й провітрити оселю. Так, протягом винесе з дому всі недуги.



Провітрювання кімнати у Світлий вівторок / Фото з Pinterest

Що заборонено робити у Світлий вівторок

Займатися хатніми справами та виконувати важку роботу.

Вінчатися.

Сваритися, сумувати й лаятися.

Скупитися на гроші чи їжу.

Пройти повз нужденного і не допомогти йому.

Вживати алкоголь, окрім вина.

Народні прикмети