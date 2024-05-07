Світлий вівторок також називають Купальниця. Цього дня віряни змивають свої гріхи за допомогою обливань. Так, деякі люди навіть ллють воду на свійських тварин, щоб відлякати недуги. Детальніше про традиції і заборони третього дня Великодня, розповість LifeStyle 24.
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Що можна робити у Світлий вівторок
За традицією варто показати свою гостинність родичам і сусідам. Потрібно розповідати тільки гарні новини, не згадуючи негативне.
Водночас треба допомагати нужденним від щирого серця. Також існує традиція привітання поля з Великоднем. Люди сідали на узбіччі, їли свячені яйця та закопували їх у землю. Так, вони вірили, що буде пізніше гарний врожай. Згодом відбувалися святкування з танцями, співами та забавами.
До того ж сьогодні варто відкрити вікна й провітрити оселю. Так, протягом винесе з дому всі недуги.
Провітрювання кімнати у Світлий вівторок / Фото з Pinterest
Що заборонено робити у Світлий вівторок
- Займатися хатніми справами та виконувати важку роботу.
- Вінчатися.
- Сваритися, сумувати й лаятися.
- Скупитися на гроші чи їжу.
- Пройти повз нужденного і не допомогти йому.
- Вживати алкоголь, окрім вина.
Народні прикмети
- Тривалий грім – протягом місяця буде багато дощів.
- Дощ у Світлий вівторок – гарний врожай.
- Низький політ чайок – буде посуха.
- Туман у Світлий вівторок – багатий урожай овочів та фруктів.