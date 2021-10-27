Світиться у темряві: в Чорнобильській зоні презентували зіркову платівку
Джерело:24 канал
У Зоні відчуження, в "місті-привиді" Прип'ять, відбулася презентація унікальної платівки "Звуки Чорнобиля", на якій записані 10 композицій відомих співаків та гуртів.
Збірка "Звуки Чорнобиля" – міжнародна і різножанрова. До неї увійшли твори гуртів Kazka, "Вагоновожатые", Atomic Simao (всі – Україна), GusGus (Ісландія) і Telepopmusik (Франція), а також технодіджея Bjarki, бітбоксера Dub FX, соло-виконавців Сергія Міхалка, Олександра Чемерова, Стасік і Krutь.
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Платівка "Звуки Чорнобиля" / Фото: Кирило Русанівський
Колекційна платівка вийшла обмеженим накладом – 500 примірників. Вініл світиться у темряві й має обкладинку з доданою реальністю, на якій, за допомогою мобільного додатку CHRNBL, портрети музикантів "оживають" та розповідають про написані пісні.
Картинки на платівці "оживають" / Фото: Кирило Русанівський
Всі композиції проєкту "Звуки Чорнобиля" мають спільну ідею – в основі кожної закладені характерні для Зони відчуження звуки: тріск дозиметра, скрип оглядового колеса, шум "Рудого лісу", навіть, звуки з середини ЧАЕС.
Вартість платівки символічна – 1986 гривень (нагадаємо, аварія в Чорнобилі сталася у 1986 році). Автор проєкту Валерій Коршунов на міжнародному форумі CHRNBL заявив:
Весь прибуток з продажу платівок піде на допомогу ліквідаторам та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС за допомогою нового сервісу Help Chornobyl. Адже, "Звуки Чорнобиля" – перш за все соціальний проєкт, створений з метою культурного переосмислення трагедії в минулому й подолання її наслідків у майбутньому. Музиканти з різних боків розповідають історії Чорнобильської катастрофи, яка торкнулась мільйонів людей по всьому світу.
Валерій Коршунов за пультом / Фото: Кирило Русанівський
Разом з платівкою у Прип’яті презентували й продовження "Звуків Чорнобиля". У новому сезоні Sounds of Chоrnobyl. vol. 2: Radiation українські електронні музиканти Woo York, Voin Oruwu, Na Nich, Zavoloka напишуть музичні композиції для проєкту та відіграють живі виступи у Зоні відчуження.
Концерт у Прип’яті під час презентації платівки "Звуки Чорнобиля" / Фото: Кирило Русанівський
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"Звуки Чорнобиля": деталі проєкту
- 2018 – старт проєкту за ініціативи громадського та культурного діяча Валерія Коршунова.
- 2019 – найвідоміший бітбоксер світу Dub FX відвідав Зону відчуження, де створив та записав пісню про Чорнобиль.
- 2020 – за участі багатьох відомих музикантів записано перший альбом "Звуки Чорнобиля".
- 2021 – до проєкту залучено електронних музикантів, які пишуть нові композиції та мають живі виступи у Зоні відчуження.
- Проєкт вже отримав чималу підтримку на YouTube та Facebook – 1,7 та 1 мільйон переглядів відповідно.
- "Звуки Чорнобиля" увійшли до підбірки найкращих альбомів 2020 року за версією музичних журналістів та експертів.
- Знято документальну стрічку про створення проєкту, яку презентували цьогоріч на каналі "Телебачення Торонто" напередодні роковин аварії.
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