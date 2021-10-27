Світиться у темряві: в Чорнобильській зоні презентували зіркову платівку

У Зоні відчуження, в "місті-привиді" Прип'ять, відбулася презентація унікальної платівки "Звуки Чорнобиля", на якій записані 10 композицій відомих співаків та гуртів.

Збірка "Звуки Чорнобиля" – міжнародна і різножанрова. До неї увійшли твори гуртів Kazka, "Вагоновожатые", Atomic Simao (всі – Україна), GusGus (Ісландія) і Telepopmusik (Франція), а також технодіджея Bjarki, бітбоксера Dub FX, соло-виконавців Сергія Міхалка, Олександра Чемерова, Стасік і Krutь.

Важливо! Акція пам'яті у Чорнобильській зоні: 35 свічок, кінопоказ, спектакль і служба на діджитал-іконі



Платівка "Звуки Чорнобиля" / Фото: Кирило Русанівський

Колекційна платівка вийшла обмеженим накладом – 500 примірників. Вініл світиться у темряві й має обкладинку з доданою реальністю, на якій, за допомогою мобільного додатку CHRNBL, портрети музикантів "оживають" та розповідають про написані пісні.



Картинки на платівці "оживають" / Фото: Кирило Русанівський

Всі композиції проєкту "Звуки Чорнобиля" мають спільну ідею – в основі кожної закладені характерні для Зони відчуження звуки: тріск дозиметра, скрип оглядового колеса, шум "Рудого лісу", навіть, звуки з середини ЧАЕС.

Вартість платівки символічна – 1986 гривень (нагадаємо, аварія в Чорнобилі сталася у 1986 році). Автор проєкту Валерій Коршунов на міжнародному форумі CHRNBL заявив:

Весь прибуток з продажу платівок піде на допомогу ліквідаторам та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС за допомогою нового сервісу Help Chornobyl. Адже, "Звуки Чорнобиля" – перш за все соціальний проєкт, створений з метою культурного переосмислення трагедії в минулому й подолання її наслідків у майбутньому. Музиканти з різних боків розповідають історії Чорнобильської катастрофи, яка торкнулась мільйонів людей по всьому світу.



Валерій Коршунов за пультом / Фото: Кирило Русанівський

Разом з платівкою у Прип’яті презентували й продовження "Звуків Чорнобиля". У новому сезоні Sounds of Chоrnobyl. vol. 2: Radiation українські електронні музиканти Woo York, Voin Oruwu, Na Nich, Zavoloka напишуть музичні композиції для проєкту та відіграють живі виступи у Зоні відчуження.



Концерт у Прип’яті під час презентації платівки "Звуки Чорнобиля" / Фото: Кирило Русанівський

Зверніть увагу! HELP Chornobyl: що це за сервіс і як ним користуватися – покрокова інструкція

"Звуки Чорнобиля": деталі проєкту

2018 – старт проєкту за ініціативи громадського та культурного діяча Валерія Коршунова .

. 2019 – найвідоміший бітбоксер світу Dub FX відвідав Зону відчуження, де створив та записав пісню про Чорнобиль.

відвідав Зону відчуження, де створив та записав пісню про Чорнобиль. 2020 – за участі багатьох відомих музикантів записано перший альбом "Звуки Чорнобиля" .

. 2021 – до проєкту залучено електронних музикантів , які пишуть нові композиції та мають живі виступи у Зоні відчуження.

, які пишуть нові композиції та мають живі виступи у Зоні відчуження. Проєкт вже отримав чималу підтримку на YouTube та Facebook – 1,7 та 1 мільйон переглядів відповідно.

та переглядів відповідно. "Звуки Чорнобиля" увійшли до підбірки найкращих альбомів 2020 року за версією музичних журналістів та експертів.

за версією музичних журналістів та експертів. Знято документальну стрічку про створення проєкту, яку презентували цьогоріч на каналі "Телебачення Торонто" напередодні роковин аварії.

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