Сварки в королівській родині: через що Кейт Міддлтон образилась на королеву Єлизавету
Королівська родина Великої Британії завжди має дотримуватися певних правил поведінки. Однак, ідеальних сімей не існує. Нещодавно стало відомо, через що Кейт Міддлтон посварилась з королевою Єлизаветою.
Нещодавно видання Express розповіло, через що Кейт Міддлтон образилась на королеву Єлизавету. Виявилось, що матір Меган Маркл прийняли в родині краще, ніж матір Міддлтон.
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За словами видання, Меган Маркл дуже близька зі своєю матір'ю Доріел. Коли Меган з принцом Гаррі переїхали в Каліфорнію в США, припускали, що Дорія буде разом з ними, щоб допомагати виховувати сина Арчі.
На весіллі Гаррі та Меган принц Чарльз подав Доріел руку, потім з нею мило розмовляв на виході з каплиці Святого Георгія, що неабияк здивувало та зворушило публіку. Але тільки через декілька місяців почалась сварка між герцогинею Кейт Міддлтон і королевою Єлизаветою.
Кетрін розлютилася, дізнавшись, що королева запропонувала матері Меган провести різдвяні канікули в її резиденції в Сандрінгемі,
– пише Express.
Видання повідомило, що її батьків ніколи не запрошували провести Різдво з королівською родиною. Тому Кейт побачила в цьому певну зневагу до неї та її сім'ї.