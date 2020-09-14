Королівська родина Великої Британії завжди має дотримуватися певних правил поведінки. Однак, ідеальних сімей не існує. Нещодавно стало відомо, через що Кейт Міддлтон посварилась з королевою Єлизаветою.

Нещодавно видання Express розповіло, через що Кейт Міддлтон образилась на королеву Єлизавету. Виявилось, що матір Меган Маркл прийняли в родині краще, ніж матір Міддлтон.

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За словами видання, Меган Маркл дуже близька зі своєю матір'ю Доріел. Коли Меган з принцом Гаррі переїхали в Каліфорнію в США, припускали, що Дорія буде разом з ними, щоб допомагати виховувати сина Арчі.

На весіллі Гаррі та Меган принц Чарльз подав Доріел руку, потім з нею мило розмовляв на виході з каплиці Святого Георгія, що неабияк здивувало та зворушило публіку. Але тільки через декілька місяців почалась сварка між герцогинею Кейт Міддлтон і королевою Єлизаветою.

Кетрін розлютилася, дізнавшись, що королева запропонувала матері Меган провести різдвяні канікули в її резиденції в Сандрінгемі,

– пише Express.

Видання повідомило, що її батьків ніколи не запрошували провести Різдво з королівською родиною. Тому Кейт побачила в цьому певну зневагу до неї та її сім'ї.