Королевская семья Великобритании всегда должна придерживаться определенных правил поведения. Однако, идеальных семей не существует. Недавно стало известно, из-за чего Кейт Миддлтон разругалась с королевой Елизаветой.

Недавно издание Express рассказало, за что Кейт Миддлтон обиделась на королеву Елизавету. Оказалось, что мать Меган Маркл приняли в семье лучше, чем мать Миддлтон.

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По словам издания, Меган Маркл очень близка со своей матерью Дориел. Когда Меган с принцем Гарри переехали в Калифорнию в США, предполагали, что Дория будет вместе с ними, чтобы помогать воспитывать сына Арчи.

На свадьбе Гарри и Меган принц Чарльз подал Дориел руку, потом с ней мило беседовал на выходе из часовни Святого Георгия, что изрядно удивило и тронуло публику. Но только через несколько месяцев началась ссора между герцогиней Кейт Миддлтон и королевой Елизаветой.

Кэтрин разозлилась, узнав, что королева предложила матери Меган провести рождественские каникулы в ее резиденции в Сандрингеме,

– пишет Express.

Издание сообщило, что его родителей никогда не приглашали провести Рождество с королевской семьей. Поэтому Кейт увидела в этом определенное пренебрежение к ней и ее семье.