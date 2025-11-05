Коли побачимо листопадову повню, яку назву вона має та які існують прикмети на цей день – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Листопадова повня настане 5 листопада о 15:19 за київським часом (13:19 GMT). У цей момент Місяць опиниться на відстані 356 980 кілометрів від Землі – у точці максимального наближення, яку називають перигеєм. Саме тому це явище вважають суперповнею.

Для довідки! Різниця між суперповнею і звичайною повнею невелика – приблизно 7%. Водночас, коли Місяць тільки підіймається над горизонтом після заходу Сонця, він справді здається дуже великим і помаранчевим. Все через оптичний обман зору, який називається "місячна ілюзія". Наш мозок сприймає Місяць біля горизонту більшим, ніж коли він високо в небі.

У листопаді повню зазвичай називають Бобровою, але цього разу це Місяць Мисливця, бо припадає одразу після Урожайного Місяця. Урожайний Місяць зазвичай спостерігають у вересні, та цього року він зійшов у жовтні. Колись у цей час, коли врожай вже було зібрано, мисливці вирушали на полювання під світлом повного місяця – звідси й походить назва.

Тож Бобрового Місяця цього року не буде.

Що цікаво, повний Місяць має потужний вплив на емоційний стан людей, тому суперповню вважають сприятливою для внутрішнього та зовнішнього очищення. Це вдалий момент для того, що зупинитися, оцінити власне життя, подякувати за отриманий життєвий досвід й завершити невирішені справи.

Які є прикмети та поради у суперповню?

Існує вірування: те, від чого ви позбудетесь під час повного місяця, назавжди залишається в минулому. Тож сьогодні варто підбити підсумки останніх місяців, прибрати вдома або на робочому місці та зробити водні процедури. Наприклад, ввечері прийняти ванну з морською сіллю, чи аромаоліями. Також можна провести медитацію або просто посидіти в тиші, щоб відчути спокій.

Все це має допомогти зняти напругу й вивільнити місце для нових енергій.

Крім того, в народі казали, що бажання, загадане під світлом повного місяця, має більше шансів здійснитися.

Що категорично заборонено робити у суперповню?

В давнину люди вірили, що листопадовий повний місяць несприятливий для старту нових проєктів та задач. Також у цей час не варто приймати відповідальні рішення, підписувати важливі документи та з'ясовувати стосунки.

Крім того, не рекомендують виносити сміття після заходу Сонця, стригти волосся, вживати алкоголь у великій кількості або переїдати.