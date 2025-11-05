Повний Місяць вплине на кожен знак зодіаку. Він допоможе поставити крапку на старих проблемах та підштовхне вас там, де потрібно, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 листопада для Овнів

Супермісяць підсвітить ті проблеми, з якими ви давно не могли справитися. Сьогодні дослухайтеся до себе. Ви легко зрозумієте, від чого потрібно відмовитися, аби впевнено рухатися далі. А деякі ваші проблеми ви вже практично вирішили.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 листопада для Тельців

Повня перебуває саме у вашому знаку. Ви сьогодні буквально розквітнете та будете насолоджуватися цим днем. Дослухайтеся до інтуїції. Вона вам підкаже, що робити далі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 листопада для Близнюків

Супермісяць направляє вас вглиб себе. Потрібно переглянути ваше життя. Від деяких звичок варто все-таки відмовитися. Якщо ж якісь плани довго залишаються планами, то обдумайте таки, в чому тут проблема. Можливо, потрібно обрати інший підхід, аби все реалізувати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 листопада для Раків

Астрологи підкреслюють, що сьогодні ви будете почуватися надзвичайно впевненими. Супермісяць допоможе проявити найкращі риси. Чекайте на гарні новини з вашої роботи.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 5 листопада для Левів

Повня у листопаді змусить вас задуматися про дійсно глобальні речі. Можливо, настав момент доопрацювати або взагалі переосмислити вашу візію в житті. Звісно, це не зробиш за один день. Все відбувається поступово.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 5 листопада для Дів

У Дів сьогодні буде буквально один із найсильніших днів у році. Повний Місяць відкриє для вас нові горизонти. Уважно придивіться, куди саме ви хочете рухатися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 листопада для Терезів

Ви перебуваєте на шляху в новий етап життя. Супермісяць підсвітить вам ті речі, які потрібно залишити в минулому. Всередині вас – величезна сила. І ви здатні пройти через кардинальні зміни.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 листопада для Скорпіонів

Супермісяць підсвітить вам відносини з іншими людьми. Сьогодні ви побачите, хто з них справді є близькою людиною, а хто ж заплутався. Будьте м'якими і не тисніть. Зараз не час для жорстких висновків. Поки що просто спостерігайте

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 листопада для Стрільців

Повний Місяць допоможе вам навести лад всередині себе. Обов'язково подумайте над тим, що ви насправді хочете від життя. До вас може прийти одна несподівана ідея

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 листопада для Козорогів

Сьогодні ваше серце буде повністю відкритим. Ви відчуєте себе настільки живою, що захочеться буквально обійняти весь світ. Очікуйте на приємні новини.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 листопада для Водоліїв

Повня підсвітлює вам ваші стосунки. Проведіть сьогодні вечір вдома у колі своїх близьких. Ви наберетеся сил та натхнення на весь тиждень вперед.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 листопада для Риб

Астрологи наголошують, що сьогодні ваші слова мають неабияку силу. Говоріть – і люди вас почують. Та не поспішайте одразу погоджуватися на пропозиції. Ретельно обдумуйте свої рішення.