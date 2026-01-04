Астрологи стверджують, що вже з 1 по 3 січня загальна енергія почне змінюватися. Меркурій переходить в знак Козорога, а разом з ним приходить ясність та спокій, розповідає 24 Канал з посиланням на Your Tango.

Хто відчує полегшення на початку року?

Телець

Гороскоп для Тельців

На початку року можуть виникнути певні фінансові питання. Зі святами завжди так буває. Десь могли витратити забагато. Але не робіть з цього проблему. Головне – не ховатися від цифр та спокійно перепланувати бюджет.

Вже днями зайва напруга спаде. Ви зрозумієте, де помилилися, та легко все виправите. Замість невідомості прийде відчуття контролю. А з ним – таке потрібне полегшення.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Наприкінці року Стрільці самі того не хотячи могли повернутися думками в минуле. Старі страхи, образи чи неприємні історії знову нагадали про себе.

Всесвіт не хоче з вас познущатися. Ні, він пропонує ще раз все переосмислити, щоб назавжди це відпустити. Повний Місяць 3 січня запустить вашу зону трансформацій. Це момент, аби розірвати ці виснажливі емоції. Далі буде легше. Ви увійдете в новий рік без важкого тягара на плечах.

Риби

Гороскоп для Риб

Початок року підіймає тему кар'єри та самореалізації. Ви вже давно хочете змін, але не знаєте, з чого все почати. В такому стані легко засумніватися в собі.

Тільки, будь ласка, не варто цього разу занурюватися у самокритику. Дайте собі чесну відповідь, що саме ви хочете змінити у 2026 році та що готові для цього зробити. Це – чудовий момент для переосмислення свого шляху.

Астрологи впевнені, що відчуття важкості тимчасове. Найближчими тижнями ви отримаєте більше ясності, ніж мали упродовж останніх років. Риби нарешті зрозуміють, куди їм рухатися далі та як реалізувати мрії на практиці. Життя стане легшим.