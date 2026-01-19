Сумний понеділок часто називають найдепресивнішим днем року. Адже, згідно з популярною теорією, настрій людей падає до критичного мінімуму саме у цей час. Як виник Сумний понеділок – розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Що таке Сумний понеділок?

Поняття "Сумний понеділок" вперше з'явилося у 2005 році. Його автором став британський психолог Кліфф Арналл. Однак ініціаторами створення цього свята стала туристична компанія Sky Travel.

Її працівники хотіли проаналізувати, коли люди найбільш схильні бронювати квитки на відпочинок, щоб втекти від сірої буденності. І Сумний понеділок став ідеальним приводом для реклами сонячних турів.

Кліфф Арналл навіть вивів спеціальну формулу, щоб обґрунтувати вибір дати. Вона виглядає так: M×Na​[W+(D − d)]×TQ​.

Змінні у цій формулі означають:

W – погана погода.

D – борги, що накопичилися після свят.

d – місячна зарплата.

T – час, який минув після Різдва.

Q – час, який пройшов відтоді, як ми порушили новорічні обіцянки.

M – низький рівень мотивації.

Na – відчуття необхідності щось змінювати.

Попри те, що формула виглядає складною, наукова спільнота називає її безглуздою. Змінні у цьому рівнянні неможливо виміряти кількісно, тому формула вважається псевдонаукою.

Що цікаво, пізніше Кліфф Арналл зізнався, що шкодує про створення цього терміну, оскільки він став "самоздійснюваним пророцтвом" для багатьох людей, зазначає видання The Independent.

Сумний понеділок 2026 / Фото Freepik

Що кажуть медики про Сумний понеділок?

Експерти з психічного здоров'я, зокрема британська організація Mind, роками критикують концепцію Сумного понеділка. Вони наголошують, що депресія та тривожність – клінічні стани, які не знають календаря.

Водночас фахівці попереджають, що штучна прив'язка поганого самопочуття до конкретної дати знецінює досвід людей, які страждають на депресію протягом усього року.

Ба більше, такий маркетинговий хід створює небезпечний ефект навіювання. Переконуючи людей у тому, що сьогодні вони "мають" почуватися нещасними, медіа можуть спровокувати реальне погіршення їхнього стану.

