Це добриво ще не є таким широко популярним, але воно заслуговує на увагу. Йдеться про сульфат калію – білий кристалічний порошок. Ним доцільно підгодовувати томати, коли в них розвинулись корені. Як підживити помідори сульфатом калію – розкаже 24 Канал.

До теми Як можна збільшити плоди сульфатом калію: розкрито спосіб застосування

Сульфат калію для підгодівлі помідорів

Найпростіший метод – внесення в ґрунт під час перекопування у сухому вигляді. Варто вносити перед посадкою або восени. Фахівці радять посипати ним рівномірно по грядці, де розміщені корені рослин. Зверніть увагу на пропорції: 20 грамів на 1 метр квадратний.



Сульфат калію / Фото "Ковалент"

Полив під корінь – другий метод, завдяки якому корисні речовини швидше доходять до рослин. Слід обробляти зверху під час формування плодів. Легше буде робити це з розпилювача. Краще не робити розчин концентрованим, щоб не пошкодити листя. Для використання розводьте 30-40 грамів речовини в 10 літрах води.



Полив під корінь / Фото Vse roste

Позакоренева підгодівля – теж популярний спосіб удобрення помідорів. Під час нього обробляють листя та плоди. Аби на листі не з'явились опіки, підгодовувати можна тільки ввечері або в хмарну погоду. Вистачить 2 грами сульфату калію на 1 літр води. Будьте обережні з дозуванням.

Користь калій сульфату для томатів

Калій є одним з трьох основних макроелементів , необхідних для росту та розвитку рослин, разом з азотом і фосфором. Він зміцнює стінки клітин, підвищує стійкість рослин до хвороб та стресових умов.

Ця речовина покращує смак і аромат помідорів, тож плоди будуть більш солодкими та пахучими. А це мрія кожного городника. Також кущі краще розвиватимуться та плодоношення буде більшим.



Великі помідори / Фото Agronews