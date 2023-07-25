Це добриво ще не є таким широко популярним, але воно заслуговує на увагу. Йдеться про сульфат калію – білий кристалічний порошок. Ним доцільно підгодовувати томати, коли в них розвинулись корені. Як підживити помідори сульфатом калію – розкаже 24 Канал.
До теми Як можна збільшити плоди сульфатом калію: розкрито спосіб застосування
Сульфат калію для підгодівлі помідорів
Найпростіший метод – внесення в ґрунт під час перекопування у сухому вигляді. Варто вносити перед посадкою або восени. Фахівці радять посипати ним рівномірно по грядці, де розміщені корені рослин. Зверніть увагу на пропорції: 20 грамів на 1 метр квадратний.
Сульфат калію / Фото "Ковалент"
Полив під корінь – другий метод, завдяки якому корисні речовини швидше доходять до рослин. Слід обробляти зверху під час формування плодів. Легше буде робити це з розпилювача. Краще не робити розчин концентрованим, щоб не пошкодити листя. Для використання розводьте 30-40 грамів речовини в 10 літрах води.
Полив під корінь / Фото Vse roste
Позакоренева підгодівля – теж популярний спосіб удобрення помідорів. Під час нього обробляють листя та плоди. Аби на листі не з'явились опіки, підгодовувати можна тільки ввечері або в хмарну погоду. Вистачить 2 грами сульфату калію на 1 літр води. Будьте обережні з дозуванням.
Користь калій сульфату для томатів
Калій є одним з трьох основних макроелементів, необхідних для росту та розвитку рослин, разом з азотом і фосфором. Він зміцнює стінки клітин, підвищує стійкість рослин до хвороб та стресових умов.
Ця речовина покращує смак і аромат помідорів, тож плоди будуть більш солодкими та пахучими. А це мрія кожного городника. Також кущі краще розвиватимуться та плодоношення буде більшим.
Великі помідори / Фото Agronews
Сульфат калію містить сірку, яка є важливою речовиною, що впливає на фотосинтез, амінокислотний обмін та інші біологічні процеси у рослинах.
Перевага калію, що він не накопичується в складі ґрунту. Саме тому його рекомендують вносити регулярно, восени та навесні.