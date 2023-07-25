Это удобрение еще не так широко популярно, но оно заслуживает внимания. Речь идет о сульфате калия – белом кристаллическом порошке. Им целесообразно подкармливать томаты, когда у них развились корни. Как подкормить помидоры сульфатом калия – расскажет 24 Канал.

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Сульфат калия для подкормки помидоров.

Самый простой метод – внесение в почву при перекапывании в сухом виде. Следует вносить перед посадкой или осенью. Специалисты советуют посыпать им равномерно по грядке, где расположены корни растений. Обратите внимание на пропорции: 20 граммов на 1 квадратный метр.



Сульфат калия / Фото "Ковалент"

Полив под корень – второй метод, благодаря которому полезные вещества быстрее доходят до растений. След обрабатывать сверху при формировании плодов. Легче будет делать это из распылителя. Лучше не делать раствор концентрированным, чтобы не повредить листву. Для использования разводите 30-40 грамм вещества в 10 литрах воды.



Полив под корень / Фото Vse roste

Внекорневая подкормка – тоже популярный способ удобрения помидоров. Во время него возделывают листья и плоды. Чтобы на листьях не появились ожоги, подкармливать можно только вечером или в облачную погоду. Хватит 2 грамма сульфата калия на 1 литр воды. Будьте осторожны с дозировкой.

Польза сульфата калия для томатов

Калий является одним из трех основных макроэлементов , необходимые для роста и развития растений, вместе с азотом и фосфором. Он укрепляет стенки клеток, повышает устойчивость растений к болезням и стрессовым условиям.

Это вещество улучшает вкус и аромат помидоров, и плоды будут более сладкими и благоухающими. А это мечта каждого огородника. Также кусты будут лучше развиваться и плодоношение будет больше.



Большие помидоры / Фото Agronews