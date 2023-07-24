Сульфат калия – насыщенное удобрение, основанное на калии, сере, магнии и кальции. Имеет вид белого или серого кристаллического порошка. Не содержит хлора, поэтому абсолютно безопасно. Как его использовать и что можно им удобрять – знает 24 Канал.

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Использование сульфата калия

Калий сернокислый может служить хорошей подкормкой для многих растений. Его можно применять как в открытом, так и в закрытом грунте. Комнатным растениям тоже сульфат калия подойдет.

Сочетание сульфата калия с азотными и фосфатными веществами увеличивает урожайность многих растений. Вместо этого с мочевиной не советуют смешивать, потому что будет неэффективным.

Обратите внимание, какие овощи и фрукты можно удобрять серным калием:

виноград, лен, табак, цитрусовые;

капуста, репа, редька, картофель;

все виды бобовых;

крыжовник, вишня, слива, груши, малина, яблони.



Сульфат калия / Фото "Ковалент"

Когда сернокислый калий попадает в землю, он очень быстро поглощается растениями. Что касается глинистых и суглинистых земель, то он почти сразу фиксируется и не передвигается в нижние слои. В легких песчаных грунтах, может перемещаться в различные слои. Поэтому, чтобы обеспечить растения калием в достаточной степени, его пытаются вносить в тот слой, где расположена основная масса корней.

В тяжелые земли советуют использовать калийное удобрение осенью и глубоко. А вот у песчаных лучше весной и не очень глубоко.

Для овощей

Сульфат калия улучшает состояние овощей, скапливает в них полезные вещества. Используют его так:

Для подкормки помидоров, баклажанов, перцев и огурцов, вносим вещество, когда перекапываем землю. Пропорция – 15-20 граммов на квадратный метр. Такой же способ использования и для моркови, свеклы, картофеля.



Баклажаны / Фото "Золотоноша.City"

Зелень, капуста, салат также можно удобрять сульфат калием: 25-30 грамм калия на квадратный метр. Аналогично вносят, когда перекапывают землю.

Для фруктов и ягод

Ягодам тоже не повредит подкормка сульфатом калием. Соотношение – 20 граммов на квадратный метр в землю. Плодовым деревьям требуется большая доза – 150-200 граммов. Наиболее эффективно высыпать его в приствольные круги и прикопать в землю. После этого обязательно поливаем растения.



Виноград / Фото "Гастроном"

Виноград впитывает в себя большое количество калия. Поэтому применять его каждый год – хорошая традиция. 20 г сульфата калия следует разводить в 10 литрах воды и можно вносить. Затем снова поливаем водой. Оптимально применять сульфат калия в пасмурную погоду.