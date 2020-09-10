Всесвітньо відома модель Ірина Шейк часто перебуває під прицілом камер. Папараці активно слідкують за її особистим життям, тому нові світлини швидко розлітаються мережею. Днями зірка прогулялася з донькою вулицями Нью-Йорка та продемонструвала стильне вбрання.

Під час каратину модель перебувала на самоізоляції разом із донькою Леєю. Вона не виходила на подіуми, не позувала у фотосесіях, тому зазвичай папараці знімкували знаменитість під час прогулянок з донькою. У мережі з'явилися чергові кадри Ірини та її спадкоємиці.

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Стильний look Ірини Шейк

Для прогулянки Нью-Йорком Шейк обрала спокусливу зелену сукню з леопардовим принтом. Вбрання мало зав'язки на оголеній спині, що додало образові сексуальності. Аутфіт зіркова матуся поєднала із бежевими босоніжками на низькій підошві.

Звісно, що не обійшлося без аксесуарів. Шию знаменитість прикрасила красивою підвіскою, а також доповнила look темними сонцезахисними окулярами оригінальної форми. Волосся Ірина природно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.



Ірина Шейк у зеленій сукні з леопардовим принтом / Фото Getty Images



Ірина Шейк з донькою Леєю / Фото Getty Images