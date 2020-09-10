Всемирно известная модель Ирина Шейк часто находится под прицелом камер. Папарацци активно следят за ее личной жизнью, поэтому новые фотографии быстро разлетаются по сети. На днях звезда прогулялась с дочерью по улицам Нью-Йорка и продемонстрировала стильный наряд.

Во время каратина модель находилась на самоизоляции вместе с дочерью Леей. Она не выходила на подиумы, не позировала в фотосессиях, поэтому обычно папарацци фотографировали знаменитость во время прогулок с дочкой. В сети появились очередные кадры Ирины и ее наследницы.

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Стильный look Ирины Шейк

Для прогулки по Нью-Йорку Шейк выбрала соблазнительное зеленое платье с леопардовым принтом. Наряд имел завязки на обнаженной спине, что придало образу сексуальности. Аутфит звездная мама объединила с бежевыми босоножками на низкой подошве.

Конечно, не обошлось без аксессуаров. Шею знаменитость украсила красивой подвеской, а также дополнила look темными солнцезащитными очками оригинальной формы. Волосы Ирина естественно уложила, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.



Ирина Шейк в зеленом платье с леопардовым принтом / Фото Getty Images



Ирина Шейк с дочерью Леей​ / Фото Getty Images