Німецька супермодель та акторка Клаудія Шиффер сьогодні, 25 липня, святкує свій день народження. Знаменитості виповнилося 50 років. З цієї нагоди вона показала шанувальникам, як святкує свій день.

Легенда світової індустрії моди сьогодні виповнилося 50 років. Вона опублікувала ролик у своєму інстаграмі, де задуває свічки на святковому торті.

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Зірка постала перед камерою в синій сукні від Balmain. Довге біляве волосся вклала пишними локонами. Образ завершив легкий макіяж, який тільки підкреслив всі її ніжні риси обличчя.

У підписі до відео супермодель подякувала директору Balmain Олів'є Рустену за розкішний образ.

Спасибі Олів'є Рустену за моє красиве святкове плаття. Я в захваті від нього,

– написала супермодель.

Нагадаємо, Клаудія Шиффер – німецька супермодель. Її кар'єра розпочалась в 16 років, коли вона познайомилась з директором модельного агентства "Metropolitan". Згодом зірка переїхала в Париж і знялась для обкладинки журналу Elle. Після років праці над собою Клаудія стала однією з найбільш затребуваних та найбільш оплачуваних моделей світу.