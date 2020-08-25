Немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер сегодня, 25 августа, празднует свой день рождения. Знаменитости исполнилось 50 лет. По этому случаю она показала поклонникам, как празднует свой день.

Легенда мировой индустрии моды сегодня исполнилось 50 лет. Она опубликовала ролик в своем инстаграме, где задувает свечи на праздничном торте.

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Звезда предстала перед камерой в синем платье от Balmain. Длинные белокурые волосы уложила пышными локонами. Образ завершил легкий макияж, который только подчеркнул все ее нежные черты лица.

В подписи к видео супермодель поблагодарила директора Balmain Оливье Рустена за роскошный образ.

Спасибо Оливье Рустену за мое красивое праздничное платье. Я в восторге от него,

– написала супермодель.

Напомним, Клаудия Шиффер – немецкая супермодель. Ее карьера началась в 16 лет, когда она познакомилась с директором модельного агентства "Metropolitan". Впоследствии звезда переехала в Париж и снялась для обложки журнала Elle. После годов труда над собой Клаудия стала одной из самых востребованных и самых оплачиваемых моделей мира.