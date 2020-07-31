Ведуча та експертка з гарних манер дотримується етикету й в одязі. Оля Фреймут поділилась секретами особистого стилю, а для відвертої розмови з шанувальницями обрала сукню довжини міді з пікантним декольте.

На особистій сторінці в інстаграмі Оля Фреймут часто демонструє образи, які обирає для виходів у світ. Проте цього разу ведуча не лише засвітила нову сукню, а й вирішила поділитися з модницями секретами свого стилю, яким захоплюються чимало телеглядачок.

Читайте також Ольга Фреймут приміряла брендову сукню за 60 тисяч гривень – фото

Корисний допис вона вирішила доповнити фото, на якому постала в стриманій сукні з відкритим декольте. Оля Фреймут приміряла білу сукню з чорними вставками на талії та рукавами, що візуально робить її струнку фігуру ще більш тендітною та витонченою. Вбрання довжини міді не облягало тіло зірки, проте дозволяло розгледіти її жіночні форми.

Образ ведуча доповнила чорними босоніжками на підборах з бантиками. З розкішною укладкою та легким макіяжем Фреймут виглядала надзвичайно природно, а пікантне декольте стало влучною деталлю її аутфіту.

Секрети стилю Олі Фреймут

Вона ніколи не купує одяг з позначками final sale – "фінальний розпродаж", адже це переважно ті речі, які нікому не підійшли. Ведуча вважає, що низька ціна – не привід купувати зайве.

– "фінальний розпродаж", адже це переважно ті речі, які нікому не підійшли. Ведуча вважає, що низька ціна – не привід купувати зайве. Зірка обирає одяг базових кольорів, які комбінуються між собою: чорний, білий, кремовий, сірий, а от червоний – гарний варіант для особливих виходів, коли хочеться почути компліменти.

Візерунки та ядучі тони дуже примхливі. Невдало підібрані, дешевлять та старять,

– наголосила Фреймут.