В платье с пикантным декольте: Оля Фреймут поделилась секретами стиля
Ведущая и эксперт по хорошим манерам придерживается этикета и в одежде. Оля Фреймут поделилась секретами личного стиля, а для откровенного разговора с поклонницами выбрала платье длины миди с пикантным декольте.
На личной странице в инстаграме Оля Фреймут часто демонстрирует образы, которые выбирает для выходов в свет. Однако на этот раз ведущая не только засветила новое платье, но и решила поделиться с модницами секретами своего стиля, которым увлекаются многие телезрительницы.
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Полезное сообщение она решила дополнить фото, на котором предстала в сдержанном платье с открытым декольте. Оля Фреймут примерила белое платье с черными вставками на талии и рукавами, которые визуально делают ее стройную фигуру еще более хрупкой и изящной. Наряд длины миди не облегал тело звезды, однако позволял разглядеть ее женственные формы.
Образ ведущая дополнила черными босоножками на каблуке с бантиками. С роскошной укладкой и легким макияжем Фреймут выглядела очень естественно, а пикантное декольте стало меткой деталью ее аутфита.
Секреты стиля Оли Фреймут
- Она никогда не покупает одежду с пометками final sale - "финальная распродажа", ведь это преимущественно те вещи, которые никому не подошли. Ведущая считает, что низкая цена - не повод покупать лишнее.
- Звезда выбирает одежду базовых цветов, которые комбинируются между собой: черный, белый, кремовый, серый, а вот красный - хороший вариант для особых выходов, когда хочется услышать комплименты.
Узоры и ядовитые тона очень капризны. Неудачно подобранные, дешевят и старят,
– отметила Фреймут.
- Знаменитость пользуется услугами химчистки. Несмотря на то, что удовольствие не из дешевых, часто это единственный выход спасти гардероб.
- Оля Фреймут убеждена, что вещи, которые в этом сезоне носят все – униформа, поэтому в ее гардеробе нет "остромодных" платьев. Она отдает предпочтение дорогим тканям и изысканным брендам, которые на рынке более 10 лет. Однако выбранное прежде всего должно подходить именно ей, а уже потом – отвечать трендам.
- Ведущая заботится, чтобы новая вещь комбинировалась по меньшей мере с тремя единицами гардероба.
- Фреймут не копирует стиль дочери, намекая, что выбирает одежду соответственно своему возрасту и не "молодится".