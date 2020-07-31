Ведущая и эксперт по хорошим манерам придерживается этикета и в одежде. Оля Фреймут поделилась секретами личного стиля, а для откровенного разговора с поклонницами выбрала платье длины миди с пикантным декольте.

На личной странице в инстаграме Оля Фреймут часто демонстрирует образы, которые выбирает для выходов в свет. Однако на этот раз ведущая не только засветила новое платье, но и решила поделиться с модницами секретами своего стиля, которым увлекаются многие телезрительницы.

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Полезное сообщение она решила дополнить фото, на котором предстала в сдержанном платье с открытым декольте. Оля Фреймут примерила белое платье с черными вставками на талии и рукавами, которые визуально делают ее стройную фигуру еще более хрупкой и изящной. Наряд длины миди не облегал тело звезды, однако позволял разглядеть ее женственные формы.

Образ ведущая дополнила черными босоножками на каблуке с бантиками. С роскошной укладкой и легким макияжем Фреймут выглядела очень естественно, а пикантное декольте стало меткой деталью ее аутфита.

Секреты стиля Оли Фреймут

Она никогда не покупает одежду с пометками final sale - "финальная распродажа", ведь это преимущественно те вещи, которые никому не подошли. Ведущая считает, что низкая цена - не повод покупать лишнее.

- "финальная распродажа", ведь это преимущественно те вещи, которые никому не подошли. Ведущая считает, что низкая цена - не повод покупать лишнее. Звезда выбирает одежду базовых цветов, которые комбинируются между собой: черный, белый, кремовый, серый, а вот красный - хороший вариант для особых выходов, когда хочется услышать комплименты.

Узоры и ядовитые тона очень капризны. Неудачно подобранные, дешевят и старят,

– отметила Фреймут.