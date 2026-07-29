У 2026 році в тренді залишаються як короткі іноземні варіанти, так і милозвучні імена з глибоким корінням. 24 Канал зібрав добірку популярних і стильних імен для хлопчиків.

Дем'ян

Це ім'я має кілька версій походження: перша – з латинської мови та трактується як "присвячений Дамії", друга – від давньогрецького імені Damianos, яке перекладається як "підкорювати". Дем'яни – надійні та щирі чоловіки, до яких можна звернутися за порадою. Представники цього імені мають гарне почуття гумору, через що притягують до себе багато людей.

Маркіян

Це ім'я походить з латинської мови та означає "присвячений Марсу". У сучасному світі так називають хлопців, які демонструють лідерські якості та вправно керують командою. Представники цього імені – відважні та сміливі, а їхня харизма зачаровує багатьох. Маркіяни вирізняються здатністю критично мислити та швидко приймати важливі рішення.

Лев

Таке ім'я прийшло до нас з латинської мови та трактується як "лев". Раніше так називали мужніх і сильних чоловіків, які керували цілою громадою. Леви завжди готові стати на захист своїх рідних і близьких та підтримати їх у скрутну хвилину.

Кирило

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "пан" або "могутній". Раніше так називали священників і патріархів. Представники цього імені прагнуть досягти влади та впливу у суспільстві. Завдяки таланту та допитливості такі чоловіки завжди виходитимуть переможцями з будь-якої ситуації.

Адам

Ім'я Адам має давньоєврейське коріння та перекладається як "людина" або "створений з червоної глини". Завдяки цілеспрямованості та аналітичному складу розуму власники цього імені часто досягають успіху в кар'єрі. Вони вміють тримати все під контролем і володіють чудовою самодисципліною. У спілкуванні Адами – чесні та стримані чоловіки, які оточують себе невеликою кількістю друзів. У родині представники цього імені понад усе цінують затишок, стабільність і турботу.

Як оригінально назвати сина / Фото Magnific

До речі, ми вже розповідали про сильні імена для хлопчиків, які народились у серпні.