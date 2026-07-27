24 Канал зібрав добірку чоловічих імен, якими варто назвати сина у серпні 2026 року. Ознайомтеся з нашим переліком та дізнайтеся більше про походження і значення кожного з варіантів.

Максим

Це латинське ім'я перекладається як "найбільший" або "найвеличніший". 13 серпня за новим церковним календарем відзначають день преподобного Максима Сповідника, тому воно чудово підходить для хлопчиків, народжених у цей період. Власники цього імені характеризуються природною амбітністю, впевненістю та внутрішньою силою.

Мирон

Давньогрецьке ім'я Мирон перекладається як "запашний". Його представники святкують День ангела 17 серпня. Це ім'я дарує хлопчику спокійний характер і доброзичливість, а також асоціюється з чесністю та щирістю.

Роман

Це ім'я латинського походження, яке трактується як "римлянин" або "міцний. Його носії відзначають іменини 23 серпня. Ім'я Роман наділяє дитину допитливістю, гострим розумом і чудовим почуттям гумору. Такі чоловіки легко знаходять спільну мову з людьми та долають життєві труднощі.

Андрій

Таке давньогрецьке ім'я означає "мужній" та "хоробрий". За новим календарем день пам'яті святого Андрія припадає на 19 серпня. Це ім'я традиційно символізує стійкість, надійність та справедливість, тому здатне сформувати в хлопчика сильний характер.

Дмитро

Ім'я Дмитро походить від імені давньогрецької богині родючості Деметри й означає "землероб". День ангела Дмитра припадає на 27 серпня. Його представники відзначаються наполегливістю та здатністю впевнено рухатися до поставленої мети.

Імена для хлопчиків 2026 / Фото Magnific

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