У новому церковному календарі можна побачити, що серпень багатий на великі свята. Тому обрати жіноче ім'я з сильною історією та енергетикою майбутнім батькам стає значно простіше, пише 24 Канал.

Як назвати дівчинку у серпні 2026 року

Марія

Це ім'я має давньоєврейське походження і означає "пані" або "кохана". Воно носить у собі світло та силу головної покровительки серпня, адже саме цього місяця відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Власниці цього імені зазвичай виростають щирими, співчутливими та неймовірно стійкими духом. Вони вміють огортати людей теплом, але водночас мають міцний внутрішній стрижень, який допомагає їм легко долати будь-які життєві перешкоди.

Соломія

Таке ім'я походить з давньоєврейської мови та перекладається як "мир" і "спокій". Його традиційно вшановують на початку серпня на честь святої Соломії Мироносиці. Дівчата з цим ім'ям відзначаються мудрістю та витонченим смаком. Вони вміють розв'язувати будь-які конфлікти, легко знаходять спільну мову з іншими та завжди прагнуть створювати навколо себе затишок і красу.

Анна

Ім'я, яке має давньоєврейське коріння та трактується як "благодать" або "милість". Наприкінці літа віряни згадують святу Анну, матір Богородиці. Такі дівчата ще з дитинства відзначаються надзвичайною працьовитістю та доброзичливістю. Представниці цього імені володіють розвиненою інтуїцією, завжди готові прийти на допомогу та віддано захищають своїх близьких.

Христина

Таке ім'я має грецьке походження і перекладається як "християнка" або "присвячена Христові". Його власниці вшановують свою небесну покровительку в перші дні серпня. Дівчата, які мають це ім'я, ростуть цілеспрямованими, спостережливими та дуже спокійними. Христини завжди діють обдумано та відрізняються внутрішньою дисципліною і відданістю своїм принципам.

Щасливі імена для дівчинки / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про рідкісні імена для дівчаток.