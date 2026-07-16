24 Канал підготував добірку вишуканих й рідкісних жіночих імен, якими можна назвати доньку у 2026 році. Кожне з них приховує в собі глибоке коріння та неповторну енергетику.

Олівія

Це ім'я має латинське коріння та означає "оливкове дерево". Такі дівчата зазвичай виростають доволі спокійними особистостями, які вміють згладжувати будь-які гострі кути у спілкуванні. Олівії легко завойовують прихильність людей своєю щирістю. Представниці цього імені мають чудову інтуїцію та полюбляють порядок у думках та речах. Життєва стійкість цих жінок допомагає їм упевнено йти до своєї мети.

Ясміна

Таке ім'я арабського походження трактується як "квітка жасмину". Його власниці – витончені жінки, які мають надзвичайно міцний внутрішній стрижень. Ясміни вміють надихати людей навколо, цінують красу в усіх її проявах і прагнуть створити навколо себе гармонійний та естетичний простір. До того ж ці дівчата завжди залишаються відданими своїм принципам і близьким друзям.

Аделіна

Ім'я Аделіна має давньогерманське коріння та означає "шляхетна". Його зазвичай отримують відкриті та чарівні дівчата, які в дорослому житті стають товариськими і чуйними жінками. До того ж представниць цього імені часто називають душею компанії, адже вони комунікабельні та товариські.

Меліса

Ім'я Меліса прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно означає "бджола". Так переважно називають неймовірно працьовитих та енергійних дівчат. Вони володіють унікальним даром створювати затишок і душевний комфорт всюди, де з'являються, тому поруч з ними кожен почувається спокійно та захищено. Меліси – дуже товариські, оптимістичні та турботливі жінки, які вміє знаходити радість у дрібницях і щедро ділитися своїм внутрішнім теплом та підтримкою з усім світом.

Рідкісні імена для дитини / Фото Magnific

До речі, днями наша редакція розповідала про забуті жіночі імена, які звучать доволі стильно.