24 Канал підготував добірку вишуканих й рідкісних жіночих імен, якими можна назвати доньку у 2026 році. Кожне з них приховує в собі глибоке коріння та неповторну енергетику.
Олівія
Це ім'я має латинське коріння та означає "оливкове дерево". Такі дівчата зазвичай виростають доволі спокійними особистостями, які вміють згладжувати будь-які гострі кути у спілкуванні. Олівії легко завойовують прихильність людей своєю щирістю. Представниці цього імені мають чудову інтуїцію та полюбляють порядок у думках та речах. Життєва стійкість цих жінок допомагає їм упевнено йти до своєї мети.
Ясміна
Таке ім'я арабського походження трактується як "квітка жасмину". Його власниці – витончені жінки, які мають надзвичайно міцний внутрішній стрижень. Ясміни вміють надихати людей навколо, цінують красу в усіх її проявах і прагнуть створити навколо себе гармонійний та естетичний простір. До того ж ці дівчата завжди залишаються відданими своїм принципам і близьким друзям.
Аделіна
Ім'я Аделіна має давньогерманське коріння та означає "шляхетна". Його зазвичай отримують відкриті та чарівні дівчата, які в дорослому житті стають товариськими і чуйними жінками. До того ж представниць цього імені часто називають душею компанії, адже вони комунікабельні та товариські.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Меліса
Ім'я Меліса прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно означає "бджола". Так переважно називають неймовірно працьовитих та енергійних дівчат. Вони володіють унікальним даром створювати затишок і душевний комфорт всюди, де з'являються, тому поруч з ними кожен почувається спокійно та захищено. Меліси – дуже товариські, оптимістичні та турботливі жінки, які вміє знаходити радість у дрібницях і щедро ділитися своїм внутрішнім теплом та підтримкою з усім світом.
Рідкісні імена для дитини / Фото Magnific
До речі, днями наша редакція розповідала про забуті жіночі імена, які звучать доволі стильно.