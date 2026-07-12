24 Канал зібрав добірку старовинних жіночих імен, якими варто назвати дівчинку у 2026 році. Ознайомтеся з нашим списком та дізнайтеся більше про походження і значення автентичних українських імен.

Старовинні жіночі імена

Мирослава – давнє слов'янське ім'я, яке складається з двох основ і означає "та, що славить мир" або "славна миром".

– давнє слов'янське ім'я, яке складається з двох основ і означає "та, що славить мир" або "славна миром". Ярослава – слов'янське ім'я, яке трактується як "яра, сповнена життєвої сили" та "славна".

– слов'янське ім'я, яке трактується як "яра, сповнена життєвої сили" та "славна". Орися – ніжна українська народна форма грецького імені Ірина, яка перекладається як "мир" або "спокій".

– ніжна українська народна форма грецького імені Ірина, яка перекладається як "мир" або "спокій". Явдоха – український варіант грецького імені Євдокія, яке означає "благовоління".

– український варіант грецького імені Євдокія, яке означає "благовоління". Килина – традиційна для українського фольклору форма латинського імені Акулина, що має горде значення "орлина".

– традиційна для українського фольклору форма латинського імені Акулина, що має горде значення "орлина". Маланка – народна форма грецького імені Меланія. Воно перекладається як "темна" або "смаглява".

– народна форма грецького імені Меланія. Воно перекладається як "темна" або "смаглява". Соломія – класичне українське ім'я біблійного походження, яке через давньоєврейське слово "шалом" трактується як "мирна" або "спокійна".

– класичне українське ім'я біблійного походження, яке через давньоєврейське слово "шалом" трактується як "мирна" або "спокійна". Устина – милозвучний народний варіант латинського імені Юстина, яке означає "справедлива".

– милозвучний народний варіант латинського імені Юстина, яке означає "справедлива". Палажка – поширена в українській класичній літературі народна форма грецького імені Пелагея, що перекладається як "морська".

– поширена в українській класичній літературі народна форма грецького імені Пелагея, що перекладається як "морська". Текля – старовинне ім'я, яке дослівно означає "Божа слава".

Як назвати доньку у 2026 році / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про оригінальні імена для дівчаток.